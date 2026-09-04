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Basta caldo, la fine è confermata

Termina qui il caldo opprimente subtropicale. Rinfrescata in arrivo..

Qui nel MeteoGiornale.it – il meteorologo Raffaele Laricchia – assieme allo staff, abbiamo intercettato delle novità degne di rilevanza. L’anticiclone africano sta per salutarci in maniera quasi del tutto definitiva. No, non si tratta di un’allucinazione o di un sogno, ma di ripetute conferme che arrivano dai principali centri meteo globali. Questa volta il caldo africano leverà finalmente le tende dal Mediterraneo e non solo per poche ore, come avvenuto sporadicamente durante l’estate. Un vero e proprio ribaltone che porterà ad una generale rinfrescata è confermato a partire dal 9 settembre.

Basta caldo dal 9 settembre, ma…

Ma prima di questa data bisognerà ancora fare i conti con il caldo intenso, poiché l’alta pressione africana ci darà filo da torcere fino all’ultimo secondo. Non a caso, nel fine settimana sono previste ancora temperature fino a 37 o addirittura 38 ° su diverse località dalla Val padana all’estremo sud, passando per Toscana, Umbria, Marche, Puglia, Basilicata e Calabria, tutte regioni dove il caldo sarà intenso e a tratti fastidioso.

Lunedì 7 e martedì 8 settembre gli ultimi sospiri dell’anticiclone

Molto caldo anche lunedì 7 e martedì 8 settembre, ma saranno davvero gli ultimi sospiri dell’anticiclone africano. Da mercoledì 9 settembre entrerà in scena l’Atlantico con una perturbazione molto importante che avrà l’arduo compito di spazzar via l’afa subtropicale dal Mediterraneo.

Certamente un’impresa non da poco, però le prime regioni a fare i conti con le nubi, le piogge e aria più fresca saranno quelle del nord e saranno le prime ad uscire fuori dal dominio dell’anticiclone.

Farà ancora invece molto caldo al centro-sud e sulle isole maggiori almeno fino alle prime ore di giovedì 10 settembre. Ma anche per il centro-sud si tratta solo di pazientare ancora un po’.

Il grande cambiamento!

Entro giovedì 10 settembre tutta Italia, comprese anche le due isole maggiori, quindi le due regioni più dimenticate dall’aria fresca negli ultimi mesi, si ritroverà improvvisamente fuori dal dominio dell’anticiclone africano.

Le temperature scenderanno notevolmente soprattutto al centro-nord, ma anche sulle regioni del sud e le isole maggiori il calo sarà consistente. Parliamo di circa 7 o addirittura 10 ° in meno rispetto alle temperature elevatissime dei giorni precedenti.

Temperature massime sotto i 30 ° dall’11 settembre

Infatti, è probabile che a partire dall’11 settembre le temperature massime non superino quasi mai i 30 ° in ogni angolo d’Italia o addirittura sulle zone costiere si registrerebbero temperature massime attorno ai 26 o 27 °, ma con umidità molto più bassa e quindi molto più sopportabile.

Le temperature dunque rientreranno nei valori tipici del periodo per poi addirittura scendere sotto le medie in vista della metà di settembre.

Una vera e propria svolta, ma prima di tornare a respirare aria più gradevole bisognerà fare i conti ancora con qualche altra giornata molto calda da nord a sud.

Meteo Giornale.it.