Quanto guadagnano gli scrutatori per le Europee? La paga è davvero bassa

Ma quanto guadagnano gli scrutatori per le europee? Per quanto riguarda i seggi ordinari, la circolare del ministero dell’Interno n. 34/24 indica un compenso di 110,40 euro per scrutatori e segretari e di 138 euro per i presidenti di seggio. La paga è invece più bassa per i seggi speciali: gli scrutatori guadagnano 56,35 euro e i presidenti 82,80 euro.