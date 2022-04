Qatar 2022, i gironi: Spagna e Germania nello stesso girone

Il campionato mondiale di calcio 2022 o Coppa del mondo FIFA 2022, noto anche come Qatar 2022, sarà la 22ª edizione del campionato mondiale di calcio per squadre nazionali maggiori maschili organizzato dalla FIFA, la cui fase finale si svolgerà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Non ci sarà l’Italia.

GIRONE A

Qatar

Ecuador

Senegal

Olanda

GIRONE B

Inghilterra

Iran

Usa

Uefa Playoff Galles-Scozia/Ucraina

GIRONE C

Argentina

Arabia Saudita

Messico

Polonia

GIRONE D

Francia

Playoff 1 – Fifa Perù-Emirati Arabi/Australia

Danimarca

Tunisia

GIRONE E

Spagna

Playoff 2 – Fifa Costarica-Nuova Zelanda

Germania

Giappone

GIRONE F

Belgio

Canada

Marocco

Croazia

GIRONE G

Brasile

Serbia

Svizzera

Camerun

GIRONE H

Portogallo

Ghana

Uruguay

Corea del Sud