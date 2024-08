Purché la Fondazione non mortifichi le iniziative



Rido ma non so se piangere; può essere una provocazione ma è la mera realtà: siamo a Ferragosto, si parla di Carnevale. Ovvero di quel che resta del Carnevale Sipontino.



Percepisco “recchija recchije” benedizioni urbi et orbi su un fantomatico ente di gestione del baccanale nostrano.



Scrisse mio padre, credo quasi 40 anni fa: “purché la Fondazione non mortifichi le iniziative”.



Può essere la Fondazione (non quella manfredina tanto cara a Nardacchione e al pseduo Matteo Spinello da Giovenazzo) la panacea che risolve tutti i mali del Carnevale?



Lo chiedo al Sindaco, come massima espressione politica cittadina.



Può essere la Fondazione la soluzione per il rilancio della manifestazione?



Le “Changement de vêtements” è una abitudine tipica del Casale Siponto, avvezzo a soggetti che passano con “nonchalant” da droite a gouche, sans problème, e viceversa nei cambi di governance…

E questi «soggetti» auto proclamatosi esperti, pontificano contraddicendosi a volte, diventando altresì poco credibili.



Tra di loro (attempati prosatori della nostra landa) ho già notato prove di sintassi pro leccamento in tante dichiarazioni pubbliche.



Al sottoscritto reo di aver criticato un eccellentissimo ex Decurione, è stato proibito (e quindi concesso) di prendere la parola (è stato fatto in maniera striminzita) durante un pubblico dibattito sul Carnevale nel novembre scorso.



Pazienza, non sono avvezzo a becere procedure da lacchè.



Mi preme dire solamente che il Sindaco deve portare la questione dell’ente gestore del carnevale in Consiglio Comunale… azz! (magari un ventaglio di proposte), unico organo deputato a decidere e a discutere della gestione e della mission di tale antica tradizione sipontina.



Mi piacerebbe sentire il parere della maggioranza ma anche e soprattutto dell’opposizione.

Ogni consigliere deve dire la sua, al bando il pensiero unilaterale di novelli kapò, redivivi Friconi o Satrapi…



A proposito, perché non si coinvolgono per qualsiasi decisione gli operatori del carnevale, le scuole, i vecchi organizzatori… oppure costoro dovranno rimanere ancora semplice manovalanza?



A Manfredonia “non ci sono soggetti depositari della verità”, sappiamo tutti “leggere e scrivere” e poi non ci mancano le doti di Cassandra per sapere come andrà a finire, parafrasando il pensiero unico… quello del feuilleton da strapazzo e dei geni del marketing che copiano da altre parti e vendono l’acqua calda (ovvero altra bevanda) nella terra del fuoco e “du mirre bunne”.



A meno che non si voglia dire: Fondazione = Comanda chi mette più soldi… (troppo comodo) ed in un’Assise-Demos Kratos (lo spero) è un lusso che non ci possiamo permettere.



Siamo stati per molto tempo in silenzio distratti, tanto per mutuare il Simposio, dalla follia dell’Eros (inteso come sublimazione dell’amore). Ma la misura è colma e gli zebedei altrettanto.



Il personale attaccamento ai patri lidi e la «amore per la sapienza» cioè philos + sophia, è una forza universale che muove tutte le cose verso la pace, la perfezione e la divinità… “e il naufragar m’è dolce in questo mare”.



Caro Sindaco abbiamo fiducia in Lei.

Cordialmente, dott. prof. Giovanni Ognissanti – Archivio Storico Sipontino