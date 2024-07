Puglia: simula matrimonio, ma lo sposo non esiste

Incredibile storia di tristezza e solitudine quella raccontata dalla Gazzetta del Mezzogiorno.

Una donna ha simulato il proprio matrimonio con tanto di abito da sposa, acconciatura fatta e automobile con autista che l’ha accompagnata fino all’esterno del sagrato.

In Chiesa non mancavano i fiori, ma non c’era né lo sposo né gli invitati.

La vicenda, che viene dalla Puglia, è molto delicata per la protagonista di cui il giornale non fornisce alcun dettaglio. Ma fa riflettere sulla società moderna…