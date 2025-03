[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puglia, ragazza prende a calci tartarughe in un laghetto

Un macabro passatempo quello di una ragazza che nel barese, ripresa da un cellulare, ha maltrattato alcune tartarughe. I video sono stati poi divulgati da chi era con lei ed ha registrato la scena, accompagnandola da commenti “ironici”.

Questo terribile, ennesimo, caso di crudeltà sugli animali è stato segnalato allo sportello LAV contro i maltrattamenti di Bari che ha subito sporto denuncia nei confronti della ragazza e di chi l’ha ripresa.

Le pene per reati come questi però sono troppo lievi e per questo chiediamo ai Senatori della Commissione Giustizia, dal relatore Manfredi Potenti alla Presidente Bongiorno, di approvare la nuova proposta di Legge contro il maltrattamento a danno degli animali con le modifiche necessarie.

Leggi qui: https://b.lav.it/ViolenzaSuTartarughe

LAV PUGLIA