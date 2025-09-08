Sport Puglia
Puglia, dito medio della vicepresidente del Manduria all’arbitro dopo l’espulsione: il video
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Puglia, dito medio della vicepresidente del Manduria all’arbitro dopo l’espulsione: il video
Brutto episodio durante la partita Manduria-Ginosa valida per il campionato di Promozione pugliese. Durante il match disputato ieri, che ha visto i padroni di casa vincere 2-1, la vicepresidente dei biancoverdi, Elsa Occhilupo, è stata espulsa. L’episodio comporterà una penalità in base a quanto scritto sul referto arbitrale.
Nel video si nota il momento della sua uscita dal campo e il conseguente gesto offensivo