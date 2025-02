[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Provincia di Foggia, Starace rinuncia all’incarico: “La politica locale ha dato il meglio di sé”

“Ho sempre considerato la mia professionalità e il mio bagaglio di competenze strumenti al servizio del nostro territorio. È proprio per questo che, qualche anno fa, scelsi di rientrare da Roma, con l’intento di contribuire alla sua crescita e a quella dei nostri figli. Quando mi è stata prospettata la possibilità di assumere un incarico professionale di supporto tecnico-operativo alla Provincia di Foggia, ho quindi scelto di mettere a disposizione la mia esperienza, con l’unico obiettivo di lavorare concretamente per il benessere della nostra comunità.

L’incarico riguardava un settore cruciale: il supporto alla gestione di un appalto strategico per l’assistenza specialistica agli alunni disabili nelle scuole della Provincia, oltre alla progettazione, comunicazione e formazione per il Servizio Civile Universale. Si tratta di ambiti che conosco a fondo e nei quali ho maturato una solida esperienza, sia attraverso il mio percorso accademico e professionale, sia grazie al mio impegno amministrativo. La mia selezione è avvenuta nel pieno rispetto delle regole: un percorso chiaro, trasparente e in linea con tutte le procedure previste. Sfido chiunque a mettere in discussione il mio curriculum, la mia preparazione o la mia capacità di svolgere questo incarico con professionalità.

Eppure, ancora una volta, la politica locale ha dato il meglio di sé, trasformando una scelta basata su competenza e merito in un caso strumentale. Ancora una volta, invece di valutare il lavoro e i risultati, si preferisce cavalcare polemiche fini a sé stesse, calpestando il valore delle persone e delle loro capacità per meri scopi elettorali.

Io non ci sto. Non posso accettare che questa vicenda venga usata per attaccare il presidente Giuseppe Nobiletti, una persona di assoluta integrità, che ha sempre lavorato con serietà e correttezza. Per questo ho scelto di rinunciare all’incarico. Lo faccio con amarezza ma con la serenità di chi sa di aver agito con correttezza e con la consapevolezza che il mio impegno per il territorio non si ferma certo qui.

È altresì significativo notare come, ancora una volta, una donna chiamata a ricoprire un ruolo di rilievo sia al centro di un dibattito acceso e spesso pregiudizievole. Questo evidenzia un problema culturale che necessita di essere affrontato con determinazione, affinché il merito e le competenze siano riconosciuti indipendentemente dal genere. Resto, come sempre, a disposizione delle istituzioni del territorio, pronta a offrire il mio contributo con serietà, competenza e spirito di servizio”.

Questo è il comunicato di Graziamaria Starace, assessora al Turismo di Vieste, destinataria di un affidamento da parte dell’ente Provincia presieduto da Giuseppe Nobiletti che ieri ha scatenato il caos con la fuoriuscita di PD e Con dalla maggioranza.