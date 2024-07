Provincia di Foggia, 30 e 31 luglio 2024: visita del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”

Nel pomeriggio di ieri 30 luglio, il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, si è recato in Provincia di Foggia, facendo tappa presso la Compagnia Carabinieri di Lucera, dove è stato ricevuto dal Maggiore Marco Vivaldi e da una rappresentanza di militari, a cui ha rivolto parole di ringraziamento per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento del servizio, ricordando l’importanza della vicinanza ai cittadini, che vedono nelle Stazioni dei Carabinieri un punto di riferimento ineludibile. Ha inoltre sottolineato la necessità di arricchire l’autorevolezza dell’uniforme attraverso l’intima adesione ai principi e ai valori che hanno da sempre contraddistinto l’Istituzione, traendo ispirazione dagli eroi e dai martiri dell’Arma che hanno sacrificato la propria esistenza per la difesa della vita altrui e della verità, tra cui ha citato il Vice Brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria” Mario Cerciello Rega.

Il Generale, nel prosieguo, ha avuto modo di incontrare il maestro Luigi Valeno, pittore lucerino, autore del dipinto dal titolo “Il Coraggio dell’Amore”, raffigurato in un francobollo commemorativo emesso da Poste Italiane in occasione dell’80° anniversario del sacrificio del Vice Brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” Salvo D’Acquisto.

Nella mattinata odierna il Comandante Interregionale ha proseguito la sua visita giungendo presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia.

Al suo arrivo presso la caserma “A. Guglielmi”, il Generale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Michele Miulli e, successivamente, ha incontrato una rappresentanza dei Reparti dell’Arma Territoriale presenti in Provincia, i Comandanti dei Reparti Speciali (Gruppo Carabinieri Forestale, Reparti Carabinieri “Biodiversità” e “Parco Nazionale del Gargano”, Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, R.O.S., N.A.S., N.I.L., Stazione Carabinieri P.M. Aeronautica Militare), nonché il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nella circostanza, il Generale Minicucci ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto nell’azione di contrasto alla criminalità, non mancando di sottolineare l’importanza per ogni Carabiniere di operare con dedizione e passione non solo in caso di partecipazione ad operazioni di polizia giudiziaria di rilievo, ma anche nelle normali attività prestate quotidianamente in favore della collettività, nella consapevole responsabilità di costituire una presenza rassicurante per i cittadini e un insostituibile presidio di legalità.

Al termine il Generale, accompagnato dal Comandante Provinciale, si è recato presso il Palazzo del Governo per un incontro con il Prefetto di Foggia, con cui ha intrattenuto un colloquio incentrato sulle strategie protese ad armonizzare sinergicamente le attività dell’Arma con tutte le Istituzioni del territorio e le altre Forze di Polizia.

A seguire, il Comandante Interregionale ha voluto recarsi a Manfredonia, dapprima dai familiari del Maresciallo Francesco Pastore – tragicamente scomparso in servizio unitamente al Carabiniere Francesco Ferraro, nel corso di un incidente avvenuto a Campagna (SA) lo scorso mese di aprile -, a cui ha manifestato la continua vicinanza e l’affetto dell’Arma, rivolgendo poi un commosso omaggio alla memoria del militare presso il cimitero di quel centro. Proseguendo si è recato prima in visita alla Compagnia di Manfredonia e successivamente alla Stazione di Monte Sant’Angelo, ove l’Alto Ufficiale ha espresso ai Carabinieri presenti parole di riconoscenza per il loro operato, evidenziando la necessità di continuare a prestare con impegno il proprio servizio, nella consapevolezza di dover garantire vicinanza alla comunità. Rientrato presso il Comando Provinciale, il Generale Minicucci ha ricevuto il Presidente del Tribunale di Foggia e il Procuratore della Repubblica, con cui si è soffermato a dialogare sull’attuale scenario criminale in provincia e sulle iniziative volte a migliorare l’azione di contrasto dell’Arma sul territorio.

La visita del Comandante Interregionale rappresenta un gesto di attenzione nei confronti di un territorio particolarmente sensibile sotto il profilo della delittuosità, a cui l’Arma ha recentemente destinato più di 100 Carabinieri, che potranno contribuire alla tutela della legalità e rinforzare i presidi in Provincia di Foggia attualmente impegnati al servizio della collettività.