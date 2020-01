ProLoco: Oggi al via i festeggiamenti del Carnevale

Mancano poche ore al grande inizio del 67^ Carnevale di Manfredonia, edizione 2020.

L’abbiamo chiamato il Carnevale di Tutti e per Tutti, perché coinvolge realmente la partecipazione spontanea di numerosi cittadini e associazioni.

Il primo appuntamento con l’euforia e l’allegoria dei sipontini è per questa sera alle 19,30 per le vie del centro storico. Gli amici dell’Associazione “La banda del sorriso” in collaborazione con l’associazione “Attori per caso” animeranno Corso Manfredi presentando a tutti :

“Miss …-One del Carnevale 2020”

Goliardica rappresentazione di bellezza e allegria per le vie del centro storico con sKetch e risate.

Durante il tragitto verrà annunciata alla cittadinanza la data di presentazione del Carnevale 2020.