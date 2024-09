Primo giorno di scuola, il Sindaco La Marca balla con i bambini per celebrare l’inizio della scuola

Primo giorno di scuola, in questi giorni tutte le scuole di ogni ordine e grado hanno riaperto per accogliere alunni e famiglie per il nuovo anno scolastico. Il Sindaco La Marca ha fatto visita a tutte le scuole primarie per augurare un buon anno scolastico ai giovani alunni. Il sindaco balla con i bambini per celebrare l’inizio della scuola. Un modo originale e divertente per augurare buon anno scolastico agli studenti di Manfredonia.