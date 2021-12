Previsioni meteo: Capodanno con il bel tempo

Giovedì 30 dicembre: alta pressione in rinforzo ovunque e tempo stabile. Temperature in aumento ovunque.

Venerdì 31 dicembre: alta pressione forte su tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Nebbie e nubi basse al nord, stabile e soleggiato altrove. Temperature in netto aumento.

Sabato 1 gennaio: Capodanno con l’alta pressione da nord a sud. Nebbie e nubi basse diffuse in pianura Padana e sul lato tirrenico. Clima primaverile in montagna, mite anche al sud e lato adriatico. Temperature in aumento.

Domenica 2 gennaio: stabile da nord a sud grazie all’anticiclone africano. Mite in montagna, più freddo su pianura Padana e coste tirreniche grazie a nebbie e nubi basse. Mite al sud laddove splenderà il Sole. Temperature stazionarie.

Fonte: MeteoLive.it