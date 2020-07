Send an email

Presunta combine, il Bitonto rischia la retrocessione: in C va il Foggia?

Non è stato archiviato il caso riguardante la gara tra Picerno e Bitonto del 5 maggio 2019, per la quale persistono i dubbi sulla regolarità. La compagine neroverde avrebbe perso volutamente l’incontro concordando un guadagno di 25mila euro da dividere con il resto dei compagni coinvolti.

Il Bitonto ha festeggiato la promozione in Serie C poche settimane fa e rischia la retrocessione d’ufficio: in questo caso ne gioverebbe il Foggia. La Procura Federale ha rinviato a giudizio la società pugliese e Patierno, Picci, Anaclerio, Vincenzo e Nicola De Santis, Fiorentino, Montrone e D’Aucelli. Indagati anche il presidente del Bitonto Rossiello e il dg del Picerno Mitro.

Fonte:

https://www.tuttocalciopuglia.com/bitonto/bitonto-presunta-combine-rischio-retrocessione-e-rinvio-a-giudizio-per-gli-indagati-38898