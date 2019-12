Presepe Vivente a Mattinata

Una rievocazione nel suggestivo scenario di Palazzo Mantuano nel centro storico del paese.

Circa 20 figuranti delle associazioni @Centro arte e tradizioni popolari, Mattinata A Cavallo e Circolo Ricreativo Oasis vi faranno immergere in un’atmosfera di vita passata. Non mancheranno i piatti della tradizione e gli Zampognari di Monte Sant’Angelo. Non resta che viverlo insieme il 30 dicembre ed il 4 Gennaio a Mattinata a partire dalle ore 19.00.