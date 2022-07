Presentata la decima edizione della CorriMonte

PRESENTATA LA 10^ EDIZIONE DELLA CORRIMONTE “Memorial Vito Prezioso”

Si è tenuta giovedì 28 luglio, presso la sala Convegni delle Clarisse in Monte Sant’Angelo, la conferenza stampa di presentazione della 10^ CORRIMONTE “Memorial Vito Prezioso”.

Presenti al tavolo la Vice Sindaco #RosaPalomba, gli assessori #GiovanniVergura e #LeaBasta, il Delegato Coni Foggia #RenatoMartino ed il Presidente del Gruppo Podistico Montanari DOC #RaffaeleRinaldi. Presente in sala anche il consigliere comunale #FeliceTotaro, la rappresentanza della U.G.R. 27 Monte Sant’Angelo (FG) , della #CroceRossaItaliana di Manfredonia e alcuni componenti dello staff organizzativo. A presentare la conferenza stampa, la voce narrante della CorriMonte – #ValentinaScirpoli, che assieme a #RaffaeleLuciano, saranno gli speaker della 10^ edizione.

Dopo i saluti di rito, è emerso l’apprezzamento da parte delle istituzioni verso la società organizzatrice e l’importanza che la CorriMonte ha assunto in questi anni, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche turistico e sociale. La manifestazione, giunta alla decima edizione, sarà in programma Sabato 6 Agosto e prevede gare giovanili scaglionati per fasce di età e la gara di Km10 Competitiva e non Competitiva.

EMOZIONE – la parola chiave della serata. “Siamo giunti alla decima edizione e l’emozione, l’adrenalina è tanta” – le parole del Presidente Raffaele RINALDI. Presente anche la famiglia Prezioso / Buonarota, alla quale è stata consegnata la targa di riconoscimento per la vicinanza ed il supporto alle nostre attività.

“Vito corre con noi” – la frase che da anni accompagna l’intero gruppo. E proprio nel ricordo di Vito che #AnnamariaPrezioso ha voluto raccontare alcuni passaggi della vita del fratello, tra gli sguardi attenti seguiti dall’emozione sul volto dei presenti.

Doveroso ringraziamento anche a chi purtroppo non ha potuto presenziare la conferenza: Ente Parco Nazionale del Gargano – per il supporto ed il contributo alla manifestazione, il Comando Polizia municipale e Comando Carabinieri di Monte Sant’Angelo, gli uffici comunali, Radio Gamma Puglia – radio ufficiale della CorriMonte, ormai da anni al fianco della manifestazione, la Comitato Provinciale Fidal Foggia ed i BATTITORI Terra dell’Arcangelo – che anche quest’anno saranno presenti alla partenza in Villa Comunale.

Presentata la canotta ufficiale, la medaglia finisher sia per la gara degli adulti che per le gare giovanili.

Come di consueto ogni anno, sono stati ringraziati gli Enti, partner e tutti coloro che hanno contribuito alla manifestazione, con la targa di riconoscimento.

Non resta che prepararsi per una giornata sicuramente di festa, armonia e di gioia di un’intera comunità che tornerà in strada a gareggiare o almeno per incitare e far sentire il calore dei montanari.

Si ringrazia il fotografo #DomenicoPiemontese per gli scatti.

Vi aspettiamo Sabato 6 Agosto dalle ore 15.00 in Villa Comunale!