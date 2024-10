PREMIAZIONI DELLA “PIZZOMUNNO CUP”: LEGA NAVALE TRANI ‘PIGLIATUTTO’

Con la cerimonia di premiazione che si è svolta nella serata del 28 settembre, può dirsi ufficialmente conclusa la XXXII Regata del Gargano Trofeo Challenge “Pizzomunno Cup” e Trofeo Challenge “Adolfo Frattarolo”, entrambi tornati nuovamente nella sede della Lega Navale di Trani grazie ai risultati conseguiti dalle imbarcazioni iscritte allo storico Circolo pugliese.

“Unpopergioco” dell’armatore Niki Vescia ha conquistato la Pizzomunno Cup con il miglior tempo compensato Orc nella classifica overall, scaturita dalle due regate Manfredonia-Vieste-Manfredonia.

“L’ottavo peccato”, degli armatori Mucci, Manno, Romanelli, Granieri, terza classificata nella medesima classifica, ha consentito alla Lega Navale di Trani di portare a casa anche il Trofeo Frattarolo che, come da regolamento, viene assegnato al circolo della squadra composta da almeno due imbarcazioni meglio classificate in Orc overall.

Al secondo posto si è classificata “Obelix” del Cus Bari, armatore Giuseppe Ceravolo, che ha conquistato la coppa Line Honours quale imbarcazione più veloce in tempo reale nelle due tappe (Manfredonia/Vieste 6h15’21” – Vieste/Manfredonia 6h49’13”).

Nella classe Gran Crociera ha vinto “Cobalt” della Sezione Velica Marina Militare di Brindisi con a bordo il presidente della sezione, nonché skipper dell’equipaggio, C.F Guido Paganelli, seguita da “Sole Verde” della lega Navale Manfredonia, armatore Saverio Di Taranto.

Premi anche per le prime tre classificate nelle classi libere:

Classe A (lunghezza inferiore o pari a 11 mt): 1) “Be First” – LNI Manfredonia, armatore Rocco Roberto D’Emilio, 2) “Faré – LNI Ancona armatore Nicola Zucchini, 3) “Miza 4” – LNI Manfredonia, armatore Rodolfo Simone;

Classe B (lunghezza superiore agli 11 metri): 1) “Rosetta” – Yachting Club Marina del Gargano, armatore Gianluca Ciliberti, 2) “Dorade” – Gargano Sailing Manfredonia, armatore Maurizio Capunzo, 3) “Madama Piccante” – Gargano Sailing Manfredonia, armatore Alfredo Stelluto.

La cerimonia si è tenuta presso la sede sportiva della Lega Navale di Manfredonia, il circolo che organizza l’importante regata cui si danno appuntamento ogni anno imbarcazioni provenienti dalla Puglia e da altre regioni dell’Adriatico.

Presenti alla premiazione autorità civili e militari: il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, CF Marco Pepe, il ten. col. Francesco Lauriola in rappresentanza del Comando della base ‘Amendola’ dell’Aeronautica Militare, il generale della Guardia di Finanza Vincenzo Tedeschi da breve in pensione, il parlamentare Giandiego Gatta, gli assessori comunali di Manfredonia Francesco Schiavone, Maria Teresa Valente, Cecilia Simone, i consiglieri comunali Antonietta D’Anzeris e Antonio Tasso.

Il presidente della Lega Navale di Manfredonia, Francesco Brunetti, ha espresso soddisfazione per la riuscita della competizione velica “nonostante il rinvio di una settimana, dovuto alle condizioni meteomarine avverse, che inevitabilmente – ha detto – ha comportato il venir meno di qualche equipaggio”. Quarantatre le imbarcazioni iscritte, una trentina quelle che hanno preso parte alla regata nella tradizionale formula delle due tappe (Manfredonia-Vieste e Vieste Manfredonia) che si tengono il sabato e la domenica e che consentono ai partecipanti di godersi un fine settimana all’insegna della bellezza del mare e del promontorio del Gargano.

Lunga la lista dei ringraziamenti, ad iniziare dai patrocini (Regione Puglia, amministrazioni locali, Adspmam, Parco del Gargano, centri velici e nautici sipontini, i porti turistici di Manfredonia e Vieste, i partner commerciali, la Fiv, gli ufficiali di regata, i fotografi, la Uisp, il consiglio direttivo e i soci della lega navale, le numerose associazioni che, con una serie di eventi collaterali dedicati al contrasto alla violenza sulle donne, all’inclusione delle categorie fragili ed alla ‘Blue Economy’, hanno portato contenuti importanti all’interno del programma della Regata: “Uno sforzo comune sugli obiettivi dei valori, della solidarietà, del rispetto delle persone e delle regole – ha dichiarato il presidente Brunetti – non può che produrre buoni risultati, come l’efficace contributo organizzativo con l’Ads “Amici della Vela Puglia”, qui rappresentanti dal Presidente Andrea Algardi”.

Confermata la proficua collaborazione con l’alberghiero IPEOA ‘M. Lecce’ di San Giovanni Rotondo e Manfredonia, con gli alunni della sede sipontina chiamati a svolgere tirocinio nel servizio di accoglienza e somministrazione alimenti e bevande in occasione dei grandi eventi della lega navale; e con l’ITS, l’istituto che offre corsi gratuiti post diploma di alta specializzazione nel settore food & beverage.

Attività che si intersecano col diportismo e col turismo nautico nel segno dell’ecosostenibilità ambientale, valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura enogastronomica.

Si sono spenti, dunque, i riflettori sulla XXXII Regata del Gargano, ma il pensiero è già volato alla edizione del 2025 della quale sono state stabilite le date: 13 e 14 settembre.

Nel frattempo, si continuerà a veleggiare amabilmente nelle acque del Golfo, creando nuove occasioni di incontro e aggregazione, e a febbraio si potrà iniziare nuovamente a gareggiare con il Campionato invernale di vela d’altura Città di Manfredonia. A questo proposito, il responsabile sportivo LNI Manfredonia, Roberto Centonza, ha annunciato che verrà praticato il 30% di sconto sull’iscrizione in questo evento a tutte le imbarcazioni presenti alla Regata del Gargano di quest’anno.