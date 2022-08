Premiato in Comune il sipontino Diego Gatta

TALENTI SIPONTINI

Il Covid gli ha impedito di essere presente il 29 luglio alla cerimonia di consegna del Premio Argos Hippium, ma oggi il sipontino Diego Gatta ha potuto finalmente ritirare il suo premio presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia, sua città natale, alla presenza di tutta la Giunta, parenti ed amici.

A consegnarlo, durante una breve ma toccante cerimonia, l’ideatore e organizzatore del Premio Lino Campagna ed il Sindaco Gianni Rotice.

Diego Gatta

È nato a Manfredonia, ha conseguito la laurea in Scienze Geologiche e il Dottorato di Ricerca in mineralogia. Nel periodo del dottorato inizia la sua attività di ricerca all’estero. Tornato in Italia, a Milano, diventa professore ordinario di Georisorse e Applicazioni Mineralogiche.

Grazie ai suoi studi, la comunità scientifica

lo ha insignito di diversi premi nazionali ed internazionali e lo ha onorato dedicandogli il minerale “diegogattaite” scoperto nel 2013.