Potenziamento ospedale “Lastaria” di Lucera, Tutolo: “Finché sarò vivo, non chiuderà!”

Dichiarazione del consigliere regionale Antonio Tutolo, capogruppo di Per la Puglia

In questi anni, il mio lavoro per la salvaguardia e il potenziamento della sanità di Capitanata non si è mai fermato e continua con rinnovata energia. Ho sempre agito concretamente, consapevole dell’importanza cruciale di servizi sanitari efficienti e vicini ai cittadini.

Il potenziamento dell’Ospedale Lastaria, discusso con l’assessore Raffaele Piemontese, rappresenta un intervento mirato a rafforzare con personale medico reparti vitali già operativi come Oncologia, Cardiologia e Medicina interna, rispondendo così alle esigenze del nostro territorio. Questo passo è compiuto nella piena consapevolezza della più ampia problematica nazionale della carenza di medici, un’emergenza che ho costantemente rappresentato, anche oggi in Consiglio.

Voglio ribadire con forza e chiarezza: l’Ospedale Lastaria di Lucera non sarà chiuso, anzi, sarà ulteriormente potenziato. Mi sono personalmente impegnato affinché questo messaggio fosse esplicitato questa mattina in conferenza stampa, e l’assessore Piemontese lo ha confermato pubblicamente.

Questa è una notizia fondamentale per tranquillizzare la comunità, soprattutto le persone più fragili e, in particolare, i pazienti oncologici che giustamente temevano di dover affrontare disagi e spostamenti per ricevere le cure necessarie. Voglio che sappiano che l’arrivo di nuovi medici rafforzerà ulteriormente il reparto di Oncologia, punto di riferimento essenziale per un vasto territorio che comprende i Monti Dauni.

È inaccettabile diffondere voci infondate di chiusura, perché l’unico risultato che si ottiene è generare paura e incertezza tra i pazienti, minando la loro serenità in un momento già delicato. La verità è che stiamo lavorando attivamente per migliorare la risposta sanitaria, potenziando reparti cruciali come Oncologia, Cardiologia, Medicina interna e altri servizi.

Il mio impegno per l’Ospedale Lastaria e per la salute di tutti i cittadini è costante e continuerà senza sosta. Credo fermamente nel valore di questa struttura e continuerò a lottare per il suo sviluppo e la sua eccellenza. Finché sarò vivo, non chiuderà!