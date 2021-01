POP: un anno di Officine Popolari ed un nuovo sito web

366 giorni a tutto POP, sporcandoci le mani come in una vera e propria officina per trovare soluzioni e occasioni, spaziando dalla cultura al sociale, dalla musica alla solidarietà, dalla valorizzazione del territorio e dei suoi talenti con un’unica stella polare: Manfredonia ed il suo futuro. Giovani, operosi, volenterosi e speranzosi più che mai, nonostante la non felicissima congiunzione astrale della pandemia mondiale.

Auguri, quindi, a tutti i volti ed i pensieri che in questo lungo anno hanno incrociato i nostri passi.

POP è una comunità di persone che abitano un luogo, che provano a immaginare come quel mondo potrebbe migliorare e cosa fare per renderlo più bello, meglio abitabile.

Abbiamo deciso di festeggiare il primo anno di vita con il lancio del nuovo sito web www.officinepopolari.it, il contenitore delle nostre idee, un barlume di futuro ed il “Popfolio” di ciò che siamo stati in grado di realizzare in questo anno:

– Raccolta Fondi per il San Camillo de Lellis (Il progetto ha raccolto, in breve tempo, circa 14.000 euro, spesi in tempo reale per l’acquisto di abbigliamento di protezione, mascherine, termometri, respiratori)

– Una settimana da Chef, contest per promuovere il talento culinario

– “Resto a casa e viceversa”, l’invito in musica a restare a casa realizzato grazia alla preziosissima collaborazione del Collettivo Artisti di Manfredonia

– Love Fest con AMA Associazione Manfredonia Attiva, “Riprendiamo a volare”: con l’intento di mettersi alle spalle il duro e doveroso periodo di confinamento e ridare vigore ed entusiasmo alla città di Manfredonia.

– “Messaggio d’Amore“ un nuovo progetto musicale con la collaborazione di Silvia Mezzanotte e del collettivo artisti di Manfredonia.

– “Noi siamo figli delle stele” POP si fa autore di una proposta agli organi del MiBACT: riaprire al pubblico, sia pur in modo virtuale mediate una diretta streaming della Sala che contiene i reperti più importanti, le Stele Daune.

– “Un raggio di sole” In occasione del solstizio d’estate all’Abbazia di San Leonardo in Lama Volara, POP organizza una diretta streaming del fenomeno che ogni anno raduna centinaia di appassionati e visitatori, verrà realizzato un docufilm.

– POP risponde all’Avviso pubblico del Comune di Manfredonia per la presentazione dei PUC (Progetti Utili alla Collettività), i progetti culturali e sociali ideati dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e basati sull’apporto dei cittadini percettori di reddito di cittadinanza.

– “SlowPop”, il racconto di un territorio, la favola di quello che abbiamo e che c’era (anche) una volta. SlowPop mette insieme i prodotti che rappresentano l’eccellenza del Gargano e di tutta la Provincia di Foggia. Il progetto è stato realizzato con Slow Food Condotta di Manfredonia.

È su dignità, decoro e bellezza che si costruisce la propria felicità. E sulla via che porterebbe alla scoperta della felicità, abbandonato il proposito di percorrerla in solitario, occorre dotarsi di un bagaglio a mano di capacità e buoni intendimenti. Ciò che non può mancare in quel bagaglio è la “fiducia”.

Fiducia in se stessi, fiducia in chi ci sta accanto (famiglia, amici, condomini, residenti di quartiere, cittadini…), fiducia in un futuro da condividere assieme.

Ognuna di queste “fiducie” è indispensabile alla costruzione di un avvenire condiviso: se quella in se stessi è un lavoro di ricerca personale, le altre due sono lo scopo primario di un percorso da affrontare assieme, mano nella mano e pensiero accanto a pensiero.

Nella consapevolezza che un domani migliore sarà comune o non sarà.

Casa Pop è virtuale ma anche reale, una community di menti ed una comunità in carne ed ossa, aperta (senza pregiudizi) ed accogliente come le città di mare del Mezzogiorno d’Italia sanno essere.

Pop c’è! Keep in touch

