Ponte del Primo Maggio: estate in anticipo

Durante il Ponte del Primo Maggio ci sarà la svolta: estate in anticipo, lo scrive MeteoLive.

L’aria sub-tropicale in arrivo sospingerà i valori ben al di sopra delle medie stagionali, con scarti che diventeranno via via più evidenti.

Il periodo compreso tra giovedì 1 e domenica 4 maggio rappresenterà il picco di questa fase anticiclonica, quella in cui il promontorio africano darà il meglio di sé in termini di stabilità e tepore. La calma meteorologica, infatti, è attesa per accompagnarci almeno fino alla giornata di sabato o domenica.

In pianura Padana farà un po’ caldo nel pomeriggio, giovedì 1 maggio vedrà massime diffuse toccare i 26-28°C. Il vero culmine è atteso tra venerdì e domenica: al Nord (in pianura) e sulla Sardegna si potranno sfiorare i 30 gradi, mentre nel resto del Paese i termometri raggiungeranno diffusamente i 26 gradi, confermando la matrice decisamente mite e insolitamente calda di questo avvio di maggio.