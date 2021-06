Polemica per la diffusione del video dell’incidente del Mottarone

“Ancor più del dato normativo, mi preme sottolineare la assoluta inopportunità della pubblicazione” delle immagini “che ritraggono gli ultimi drammatici istanti di vita dei passeggeri della funivia precipitata il 23 maggio scorso sul Mottarone, per il doveroso rispetto che tutti siamo tenuti a portare alle vittime, al dolore delle loro famiglie, al cordoglio di una intera comunità”. Così, in una nota, il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, commenta la diffusione delle immagini dell’incidente in cui sono morte 14 persone, tra cui due bambini.