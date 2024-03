Poker del Matera al Manfredonia: finisce 4 a 0

Credo di non esagerare quando scrivo che questa contro il Matera è stata forse la più brutta prestazione dal Manfredonia Calcio esibita sino a questo momento della stagione.

Quella che per mesi è stata tra le difese meno perforate, con un range importante in trasferta, si è letteralmente sgretolata sotto il peso dei goal di Prado, andato in goal con una facilità disarmante al 14′ della prima frazione di gioco, lesto ad appoggiare in rete su schema evidentemente collaudato con Infantino che di testa gli forniva l’assist del vantaggio.

Al 25′ è Sepe che su calcio d’angolo raddoppia con un colpo di testa.

Al 35′ terzo goal del Matera sull’asse Infantino-Prado con la linea difensiva a guardare la giocata e Prado a mettere la palla in rete, con doppietta e standing ovation della tribuna centrale.

Comune denominatore delle reti: due regalate su palle inattive la terza sempre con la costante delle amnesie difensive. Unico barlume del Manfredonia al 28′ con un colpo di testa di De Luca agevolmente respinto da Tartaro

Si torna in campo per la ripresa con Mr Cinque che effettua tre cambi: Orlando per Konate, Babaj per Sfrecola ed Hernaiz per Amabile. Obiettivo quello di Mr Cinque di velocizzare le giocate (lente e prevedibili al pt) ed avvicinarsi alla porta avversaria.

Il baricentro sale ma il 9′ è Infantino ad impegnare severamente Paduano con un colpo di testa. Scambi sulla trequarti ma il Matera chiude ogni varco e si proietta in avanti in contropiede.

Al 26′ il direttore di gara assegna un calcio di punizione con Tumminelli che magistralmente mette il pallone in rete a fil di palo.

Al 33′ Mr Cinque richiama in panchina Carbonaro e Giacobbe per Viti e Cicerelli ma lo spartito non cambia sino al triplice fischio finale.

Squadra stanca mentalmente con una evidente involuzione rispetto alle precedenti trasferte. Fortuna ha voluto che vi sono ancora cinque punti dalla sestultima, uno in meno rispetto a sette giorni fa, con una gara difficile, quella con la Gelbison che a questo punto, Mr Cinque non dovrà assolutamente fallire, per non vedersi risucchiato in zona playout, trovando, quindi, le soluzioni più consone verso la salvezza, facendo, se del caso, rifiatare qualche elemento non al massimo della condizione sia mentale che fisica.

Antonio Castriotta