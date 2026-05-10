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Playoff e playout, i risultati della Serie D, girone H
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Playoff e playout, i risultati della Serie D, girone H
La grande sorpresa dei playoff del girone H di Serie D è quella della Paganese che batte a domicilio il Fasano (che sette giorni fa aveva battuto 6-0) ed accede alla finalissima.
Delusione foggiana: l’Heraclea, dopo appena un anno e con grandi progetti, retrocede in Eccellenza dopo l’1-1 di Nola, che, invece, si salva mantenendo la categoria.
La Sarnese 1926 ha conquistato la salvezza e la permanenza in Serie D battendo il Pompei per 2-1 nella finale play-out del Girone H.
Il Barletta, invece, ha vinto anche la prima gara della “poule scudetto” contro il Savoia grazie al gol decisivo di Lattanzio.
Il Taranto, in Eccellenza, ha vinto la finale playoff regionale contro il Canosa per 2-0.