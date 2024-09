Pizzomunno Cup, occasione per divulgare temi sociali. Ecco “Sirene, le voci dell’anima”

XXXII PIZZOMUNNO CUP: Occasione per divulgare temi sociali, antiviolenza, informazione sanitaria, cultura e turismo. Il programma di “SIRENE – Le Voci dell’Anima”.

La XXXII edizione della “Pizzomunno Cup” – oltre all’enorme richiamo per la regata che si svolgerà sulla rotta Manfredonia-Vieste-Manfredonia, nei giorni 14 e 15 settembre, secondo il programma diffuso – si rivela ottima occasione per puntare i riflettori su temi di notevole interesse pubblico, come il sociale, l’antiviolenza di genere, la sensibilizzazione sanitaria, la cultura ed il turismo, raccolti nell’evento “SIRENE – Le Voci dell’Anima” che avrà luogo nei giorni 13 e 21 settembre. Di seguito il ricco cartellone:

Venerdì 13

ore 9-13 presso Infopoint (piazzetta Mercato): Corner Informativo del Centro Antiviolenza ‘Rinascita Donna’ e dell’Organizzazione di Volontariato ‘Impegno Donna’ a disposizione della Città;

ore 10-13 Veleggiata solidale, in collaborazione col Centro Diurno “L’Airone” e ANFFAS Manfredonia. Punto di incontro: Infopoint.

ore 18 presso la sede sportiva della Lega Navale Manfredonia (viale Miramare, 6): Corner informativo delle associazioni ANDOS (donne operate al seno), CAV (Centro Antiviolenza ‘Rinascita Donna’), ODV (Organizzazione di Volontariato ‘Impegno Donna’), UISP (sport per tutti). In contemporanea “Tutti in mare col Dragon Boat” (pagaiata solidale open).

Sabato 21

Lega Navale Manfredonia (sede sportiva, viale Miramare 6)

ore 18: Incontro sul tema “Quando lo sport diventa antidoto contro la violenza di genere” a cura del coordinamento ‘Donna, Vita e Libertà’;

ore 18,30: Workshop “Turismo sostenibile e blue economy: costruendo il futuro di Manfredonia” a cura del’ITS Turismo Puglia;

ore 20,30: Premiazione della XXXII edizione ‘Pizzomunno Cup’ e a seguire…

Gargano Experience Laboratorio del Gusto “Manfredonia Sotto Sale” degustazioni a cura della Pro Loco Manfredonia, Associazione Arcobaleno, IPEOA ‘M.Lecce’, ITS Turismo Puglia.

La sede operativa della Pro Loco Manfredonia (Infopoint – Piazzetta Mercato, tel. 379 274 3245) è a disposizione, negli orari di apertura, per organizzazioni di visite guidate su prenotazione.