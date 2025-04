[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia il quadrangolare di calcio a 5 Memorial Francesco Trotta

Giovanni Cotugno e Monica Mantovano hanno inteso promuovere ed organizzare una manifestazione di promozione sociale con un Quadrangolare a 5 per il giorno giorno 12 aprile con inizio alle ore 9.00, presso l’impianto sportivo Palatomaiuolo dedicato alla prematura scomparsa di Francesco Trotta : UNO DI NOI!

Un memoriale al nostro caro amico! Un memoriale intenso: carico di gioia, condivisione, divertimento, entusiasmo e tanto amore!

Scenderanno in campo per questa occasione 4 squadre: una squadra composta da sole donne, professioniste e non; e da tre squadre costituite da giocatori diveramente abili del settore psichico e accompagnatori!

Le 4 squadre partecipanti sono :

FIDAPA di Manfredonia, allenati da Simona Maccione (una squadra interamente al femminile)

ANPIS di Bitondo, allenati da Mimmo Bellifemmine

FORZA CAMPiONI di Manfredonia,( Anffas e Polo socio sanitario Rondinelle) allenati da Daniele Spano

ARS/LA GRANDE QUERCIA/ Delfino Manfredonia, allenati da Alessandro Carnevale,

Si affronteranno al meglio dei 40 minuti divisi in 2 tempi in 2 gironi e le 2 squadre vincitrici si sfideranno per la proclamazione della vincitrice del primo torneo dedicato a Francesco TROTTA messo in palio dal Bar della Stazione, ad ogni giocatore lasceremo un ricordo, Messi a disposizione dalla Dp design Srl e da Frutta Chic da Federico!

Saranno presenti con noi: Antonella, Ilaria e Gabriella e i tanti amici di che vorranno condividere con noi questo momento comunitario.

Quando la comunità chiama, noi rispondiamo: Presente! Il nostro motto? Lo conoscete già!

Ringraziamo le Associazioni partecipanti i loro Tecnici e Allenatori , gli Sponsor tutti, sempre presenti e tutti i coloro che vorranno sostenerci e non ultimo la direzione del Palatomaiuolo e il Sig. Matteo DI STASO da sempre con noi e la sua sensibilità e il garante della Disabilità Avv.to Vincenzo di Staso!

Si ringrazia ancora per l’assistenza la Associazione Nazionale Carabinieri Manfredonia.

LA MANIFESTAZIONE E’ APERTA A TUTTI E LA CITTADINZA E’ INVITATA!

Aspettiamo il sostegno di tutti!

Monica e Giovanni