[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pietramontecorvino vince il campionato ed entra in Promozione

Dopo due stagioni in prima categoria si torna in promozione, l’intero paese in festa

PIETRAMONTECORVINO (FG) – Ieri si è disputata la finale del campionato di PRIMA CATEGORIA – GIRONE B e si è attestato che Pietramontecorvino vince il campionato con ben 70 punti, 10 punti in più rispetto alla seconda in classifica che è il Roccavivara. Alla fine della partita festa grande nel paese e nel campo sportivo dove l’intera società, tifosi e giocatori hanno celebrato insieme questo storico traguardo. È stata una stagione entusiasmante, coronata da una vittoria meritata grazie all’impegno, alla determinazione e allo spirito di squadra che hanno contraddistinto il Pietramontecorvino per tutto il campionato. Dal 2012 questa è la prima vittoria del campionato e noi petraioli ne siamo entusiasti e felici.

”Pietramontecorvino meritava di stare in promozione, abbiamo fatto tanti anni in eccellenza e per nostra scelta abbiamo deciso di scendere in prima categoria per far avvicinare tutti i ragazzi di Pietra, ci siamo riusciti. Abbiamo vinto il campionato, andiamo in promozione e grazie veramente a tutti”, queste le parole del presidente Angelo delle Donne.

Questa società riparte nella stagione sportiva 2012/13 dalla seconda categoria molisana. Ottiene subito 2 promozioni consecutivi tramite ripescaggi e arriva in 2 anni in PROMOZIONE. Viene scelto come mister Pietro Maiellaro, un lustro per il nostro paese.

In promozione, al primo anno, si ottiene il salto di diritto storico in eccellenza tramite la vittoria dei play off nella finale disputata a Isernia contro l’Alife.

Dopo 2 anni in eccellenza si retrocede in promozione e l’anno successivo c’è un’ulteriore salto di categoria in eccellenza, questa volta senza passare dai play off, ma arrivando secondi.

Seguono altre stagioni in eccellenza dove ci si salva sempre.

2 anni fa si decide di ripartire dalla prima categoria per permettere ai ragazzi di Pietra che erano fuori di rientrare e soprattutto per riprendere a giocare ulteriori ragazzi che addirittura avevano smesso. Si è partiti senza un obiettivo preciso, e comunque siamo stati in lizza per vincere il campionato fino a 2 giornate dalla fine. Quest’anno è stato scelto, il migliore mister che c’era sulla piazza per quanto riguarda il dilettantismo, con il chiaro intento di vincere, per la prima volta nella storia calcistica in assoluto, del Pietra, il CAMPIONATO. Stesso discorso per quanto riguarda la coppa, altro traguardo mai raggiunto prima.

”Per l’evoluzione dello sport ci vogliono le strutture, nel decennio dal 2003 al 2013 abbiamo deciso di dotare del nostro campo in erbetta sintetica, che consente un maggiore fruizione delle attrezzature sportive perché d’inverno ci sono molto spesso le intemperie e quindi i ragazzi possono benissimo frequentare con enorme soddisfazione ma soprattutto tenendoli bene fisicamente e tenerli lontani dalle tentazioni dal punto di vista sociale”, dichiara il sindaco Zuppa, “Questo modo di cura che abbiamo verso lo sport si sta vedendo, noi già recentemente abbiamo avuto qualche militanza a livello professionistico, primo fra tutti è Antonio De Cristofaro, attualmente gioca nell’U.S. Avellino 1912 e che il prossimo anno salirà in Serie B, è un orgoglio per il nostro paese. Complimenti, inoltre, all’ASD Pietramontecorvino 2012 per la vittoria e il passaggio in promozione” conclude il primo cittadino di Pietramontecorvino.

Complimenti a mister, staff tecnico e a tutti i protagonisti di questa splendida avventura: ora è tempo di godersi la meritata promozione!