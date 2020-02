Piemontese: “Solidarietà ai due sindacalisti”

“Esprimo la massima solidarietà e vicinanza ai due sindacalisti della Federazione Italiana Metalmeccanici, Michele Longo e a Donato Ambrosio, vittime di vili attentati incendiari”. Lo dichiara l’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione unitaria, Raffaele Piemontese, all’indomani dell’ennesima intimidazione ai danni di due dirigenti della FIM Cisl, ai quali ignoti hanno dato alle fiamme, distruggendole, le loro auto.“Due episodi, avvenuti nel giro di una settimana, che generano preoccupazione perché colpiscono persone che si occupano della tutela dei diritti nel mondo del lavoro, ma che non devono paralizzare l’impegno e il coraggio di chi si impegna nel sindacato”, aggiunge Piemontese.“La Capitanata – spiega ancora l’assessore – sta assistendo a una crescenteescalation di atti delinquenziali e questa situazione merita si consolidi e si estenda la cooperazione istituzionale, in modo da rendere più efficace l’azione repressiva da parte delle Forze dell’Ordine”. “Confido nel lavoro degli inquirenti perché possano presto fare luce sull’accaduto e assicurare i responsabili alla giustizia – conclude Piemontese – e, nel manifestare il mio sdegno per questi atti intimidatori, invito tutta la comunità a esprimere solidarietà verso tutte le vittime di violenza: rompere il muro del silenzio è il primo passo verso la nuova coscienza critica che serve a Foggia e alla Capitanata”.