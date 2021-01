Piemontese a IlSipontino.net: “Energas, parere politico è no”. Il video

“La mia posizione, che è la stessa del Pd, è da sempre di netta contrarietà all’insediamento nel Golfo di Manfredonia del più grande deposito di GPL d’Europa.

Mercoledì la Giunta regionale, valutando anche gli aspetti tecnici, si esprimerà politicamente sull’argomento e lo farà tenendo conto della volontà popolare, che in un referendum del novembre 2016, ha detto ampiamente nocon 24.449 voti (96%)”.



Le parole che sembrano mettere una pietra tombale sull’affarire Energas sono dell’Avv. Raffaele Piemontese, Vice Presidente della Regione Puglia, intervistato poco fa da Matteo Palumbo, direttore de “Ilsipontino.net”.



“Per come conosco io Michele Emiliano, che più volte si è espresso in maniera avversa nei confronti di questo progetto al fianco dei sipontini, ‘la parola la mantiene’ – ha sottolineato l’Assessore Piemontese – . La Regione farà il suo dovere ed il Governo nazionale non potrà non tener conto della volontà dei cittadini di Manfredonia e del giudizio della nostra Giunta per chiudere per sempre questa vicenda”.