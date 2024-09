Piemontese a Foggia al presidio sindacati medici contro la violenza negli ospedali

“Ho sentito il dovere di essere accanto a medici, infermieri e altri operatori del nostro sistema sanitario perché sono inaccettabili e da respingere senza distinguo le violenze contro chi si occupa della salute delle persone”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, che, stamattina, ha partecipato alla manifestazione indetta dai sindacati dei medici davanti al Policlinico “Riuniti” di Foggia, dopo la serie di episodi di violenza contro il personale sanitario avvenuti nel corso delle ultime settimane nel capoluogo dauno e in altre città.

“Ognuno è chiamato a fare la sua parte — ha detto Piemontese — il Governo nazionale, nell’ambito delle sue competenze in materia di pubblica sicurezza, accelerando le sue valutazioni per rafforzare i presidi di polizia negli ospedali e nei pronto soccorso; la Regione assicurando un’organizzazione più efficiente e vicina alle persone, e vigilando per l’applicazione delle linee guida che il 31 luglio abbiamo emanato per la prevenzione della violenza e la protezione degli operatori sanitari e socio-sanitari”.