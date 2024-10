Piccolo Teatro di Foggia, ai nastri di partenza la stagione 2024-2025 dal titolo ‘Cammini’

9 spettacoli in cartellone: 6 per adulti e 3 per famiglie e bambini. Sono i numeri della stagione 2024-2025 del Piccolo Teatro di Foggia che promette di condurre per mano gli spettatori in un viaggio carico di emozioni e di riscoperte. Non a caso il titolo scelto per questa stagione è ‘Cammini’.

“Prosegue il nostro percorso di innovazione – dichiara Dino La Cecilia, direttore artistico del Piccolo Teatro – che ci porterà a sperimentare altre strade, altri ‘cammini’: accanto ai format ormai collaudati del teatro popolare e di quello per famiglie (quest’ultimo reso possibile grazie alla pluriennale collaborazione con la Crew Slup), ci saranno produzioni completamente differenti come lo spettacolo sulla Shoah che metteremo in scena in occasione del Giorno della Memoria e l’adattamento teatrale dell’opera ‘Malavita’ del Maestro Giordano. Insomma, regaleremo al nostro pubblico un viaggio per ritrovare le proprie emozioni e la nostra storia”.

Ma il ‘cammino’ di questa stagione andrà oltre il cartellone.

“In una sorta di continuità con quanto sta facendo ‘Mònde – Festa del Cinema sui Cammini’ di Monte Sant’Angelo – spiega La Cecilia – la stagione di quest’anno del Piccolo Teatro si farà strumento di connessione fra l’arte e la città di Foggia attraverso percorsi di esplorazione urbana e paesaggistica messi in piedi grazie alla collaborazione con le risorse umane specializzate del nostro territorio. Periodicamente, infatti, proporremo delle giornate dedicate ai ‘cammini’, ovvero alla riscoperta della nostra bellissima città di cui dobbiamo tornare ad innamorarci per farla amare anche dagli altri, dai turisti. Noi, come comunità, dobbiamo essere parte attiva del cambiamento di cui Foggia ha bisogno. E lo possiamo fare solo attraverso le interconnessioni fra persone”.

Questo il programma dettagliato della stagione.

Si parte con ‘Ora rido io’, spettacolo di folk cabaret a cura della Compagnia Palcoscenico e per la regia di Dino La Cecilia, dedicato alla memoria di Michele Pellicano, indimenticato autore, regista e attore scomparso lo scorso maggio. L’appuntamento è dall’8 al 17 novembre al Piccolo Teatro.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre al Teatro del Fuoco andrà in scena ‘Lo scaldaletto’ di Eduardo Scarpetta nell’adattamento di Dino La Cecilia (che ne cura la regia). Dal 24 al 28 gennaio si tornerà al Piccolo Teatro per ‘Il domani negli occhi vostri’, racconto delle storie di donne durante la Shoah, scritto e diretto da Dino La Cecilia. Stessa location per ‘Aggiustati per le feste’ (scritto e diretto da Dino La Cecilia) in scena dal 21 febbraio al 9 marzo.

Omaggio ad Umberto Giordano, invece, il 12, 13 e 14 aprile. Nel Teatro a lui intitolato, sarà allestito ‘Malavita’, l’adattamento teatrale di Dino La Cecilia dell’omonima opera lirica del Maestro foggiano. Al Teatro del Fuoco, invece, sabato 10 e domenica 11 maggio, andrà in scena ‘Signori si nasce’ di Raffaele Lepore per la regia di Dino La Cecilia.

La stagione del Piccolo Teatro si concluderà con gli appuntamenti dedicati alle famiglie a cura della Compagnia Crew Slup, tutti in scena sul palco di via Nicola Delli Carri. Start nei giorni 23, 24, 30 novembre e 1, 6, 8 dicembre con il musical ‘Aladdin, il mistero della lampada magica’. A seguire lo spettacolo ‘Barbie e Ken: non solo bambole’ (dall’1 al 16 febbraio) e ‘Frozen, chi ama non fugge’ (dal 15 al 30 marzo). Tutti per la regia di Paolo Citro.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 (ingresso ore 20.30). Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 0881.723454 – 329.7867649. L’ingresso è riservato ai soli soci. La segreteria è aperta secondo i seguenti orari: martedì ore 10.00-13.00, mercoledì-giovedì-venerdì ore 17.30-20.30, sabato ore 10.00-13.00 e 17.30-20.30, domenica ore 17.30-20.30.