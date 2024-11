“PICCOLI GRANDI DIRITTI”: L’AMBITO TERRITORIALE CELEBRA I DIRITTI DEI BAMBINI CON UN PROGETTO PER LE SCUOLE PRIMARIE

L’Ambito Territoriale di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta, in collaborazione con gli Assessorati al Welfare, Cultura e Pubblica Istruzione dei quattro Comuni, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si celebra il 20 novembre, annuncia il lancio del progetto “Piccoli Grandi Diritti”, un’iniziativa pensata per sensibilizzare i bambini delle scuole primarie sui loro diritti fondamentali.

Il progetto invita gli alunni a riflettere sui diritti sanciti dalla Convenzione ONU, reinterpretandoli attraverso la loro creatività. Disegni, testi, poesie e riflessioni saranno gli strumenti con cui i bambini potranno esprimere il loro punto di vista, diventando protagonisti di un percorso educativo e culturale unico. I migliori lavori saranno raccolti in un opuscolo illustrato, che diventerà una risorsa preziosa per scuole e famiglie, contribuendo a diffondere la conoscenza dei diritti dell’infanzia nel nostro territorio.

“Questo progetto rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri piccoli cittadini di approfondire i loro diritti e di sviluppare una consapevolezza maggiore sull’importanza di viverli e rispettarli,” spiega la Presidente del Coordinamento Istituzionale e Assessora al Welfare di Manfredonia, Maria Teresa Valente, che quindi evidenzia: “L’opuscolo finale sarà il simbolo del lavoro collettivo e della creatività dei nostri studenti, un’eredità culturale che resterà nel tempo”.

“Un progetto che sarà occasione per rendere consapevoli bambini e bambine dei propri diritti attraverso la condivisione delle conoscenze e il protagonismo a cui dare espressione attraverso la creatività”, aggiunge l’Assessora alla Pubblica Istruzione di Manfredonia Cecilia Simone.

L’Assessora al Welfare, Lea Basta, e l’Assessora alla Pubblica Istruzione, Rosa Palumbo, di Monte Sant’Angelo evidenziano come: “Il nostro impegno è quello di coinvolgere il maggior numero di scuole, perché i diritti non siano solo un concetto astratto, ma diventino parte del vissuto quotidiano dei nostri ragazzi.”

“Educare alla consapevolezza dei diritti significa investire nel futuro dei nostri giovani e della nostra comunità,” sottolinea l’Assessora al Welfare e Pubblica Istruzione di Mattinata, Raffaella Santoro.

“Siamo certi che attraverso la creatività e la partecipazione attiva, i bambini sapranno sorprenderci con il loro entusiasmo e le loro idee”, concludono l’Assessora al Welfare, Isabella Mastropasqua, e il Sindaco con delega alla Pubblica Istruzione, Vincenzo Riontino, di Zapponeta.

Gli elaborati potranno essere consegnati entro il 28 febbraio 2025 presso l’Ufficio di Piano di Manfredonia, in via San Lorenzo n. 47, oppure inviati via email all’indirizzo ufficiodipiano@comune.manfredonia.fg.it.

Gli Assessorati al Welfare, Cultura e Pubblica Istruzione dei quattro Comuni coinvolti saranno a disposizione per fornire supporto e materiali informativi alle scuole che decideranno di partecipare.

“Piccoli Grandi Diritti” rappresenta un’occasione unica per coinvolgere i bambini nella scoperta dei loro diritti, trasformandoli in protagonisti di un messaggio universale che celebra l’importanza dell’infanzia e della partecipazione attiva nella comunità.



Ufficio di Piano – Ambito Territoriale