Piano strategico del turismo condiviso di Mattinata, mercoledì 18 maggio

la presentazione con Piemontese e Lopane

Sarà presentato mercoledì 18 maggio il Piano strategico del turismo

condiviso 2022-2025 di Mattinata nella suggestiva location di Baia dei

Mergoli, presso l’Hotel Baia delle Zagare (ore 11). Previsti gli

interventi del Vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese,

dell’Assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane, del Direttore del

Dipartimento turismo e cultura Aldo Patruno e del Direttore di

Pugliapromozione Luca Scandale, tra gli altri.

Dopo #Mattinata2025, la tre giorni (22-23-24 marzo) dedicata ai workshop

di condivisione con gli operatori turistici e con gli esperti del

settore Mattinata si appresta a presentare il Piano strategico del

turismo scritto a più mani con gli operatori, gli amministratori, tanti

esperti di livello regionale e nazionale.

Per “Scrivere insieme il futuro di Mattinata” è stato l’invito della tre

giorni, un lavoro proficuo che ha portato all’elaborazione di questo

Piano Turistico Strategico 2022-2025 col quale il comune garganico

delinea la vision e le azioni operative da mettere in campo per il

rilancio del brand.

Il PST segna un cambio di direzione importante per il settore turistico.

“Unisce per la prima volta a Mattinata istituzioni e operatori nella

condivisione di una visione strategica del futuro del turismo, fatta di

obiettivi, linee di intervento e attività da sviluppare nel breve, medio

e lungo periodo” – spiega l’Assessore all’Industria turistica di

Mattinata, Paolo Valente.

Alla presentazione interverranno RAFFAELE PIEMONTESE (Vicepresidente

Regione Puglia), GIANFRANCO LOPANE (Assessore al turismo Regione

Puglia), ALDO PATRUNO (Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione

Puglia), LUCA SCANDALE (Direttore Pugliapromozione), PASQUALE PAZIENZA

(Presidente Ente Parco del Gargano), MICHELE BISCEGLIA (Sindaco di

Mattinata), PAOLO VALENTE (Assessore all’Industria turistica di

Mattinata), ARDUINO VALERIO TRIBUZIO (Direttore generale ADTM srl) e

ROSSELLA CIUFFREDA (Agenzia SCOPRO).

“Mattinata è finalmente pronta a fare quel salto di qualità che è

necessario per diventare una vera destinazione turistica che non punta

più solo al mare ma che guarda alle sue risorse naturali, culturali e

gastronomiche per rilanciare un turismo che punta

all’extrastagionalizzazione e all’internazionalizzazione” – dichiara il

Sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, che aggiunge – “Per farlo

abbiamo coinvolto i nostri operatori turistici e gli stakeholder che con

la loro partecipazione hanno contribuito in maniera incisiva a costruire

il futuro turistico della nostra città. Una sinergia necessaria che come

amministrazione abbiamo fortemente voluto, perché siamo convinti che

questo sia il solo modo per mettere ali forti e robuste al nostro

turismo che può e deve aspirare a volare alto”.

www.comune.mattinata.fg.it

—

INFO POINT MATTINATA

Via delle Camelie (presso Palazzo Mantuano)