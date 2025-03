[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Petardi verso steward, due ultras del Foggia ai domiciliari

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due tifosi appartenenti alla frangia Ultras locali, sottoposti alle indagini preliminari in relazione ai reati di lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e nei confronti di pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, con strumenti atti ad offendere e minaccia.

In particolare, gli investigatori della Digos, avviavano un’attività d’indagine al termine dell’incontro di calcio “Foggia – Giugliano”, valevole per il campionato di serie “C”, stagione 2024/2025, disputato presso lo stadio comunale “P. Zaccheria” per eventi delittuosi ivi verificatosi.

Le indagini permettevano di individuare due soggetti che, al termine della gara, avrebbero lanciato dei petardi verso gli steward presenti, colpendo uno di loro con un’asta di bandiera e con un pugno al naso. Lo stesso, riportava una prognosi di 60 giorni a causa delle lesioni patite.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari;

Va precisato che la posizione delle persone coinvolte nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.