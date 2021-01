“Perché non usiamo anche a Manfredonia l’App ‘Too Good to Go’?”

La straordinaria idea di una nostra lettrice.

Buonasera IlSipontino…oggi mi sono confrontata purtroppo con gente che non sentivo da tempo…ho sentito padri di famiglia piangere perché non sanno come fare a dare da mangiare ai figli, chi ammetteva che erano giorni che non mangiavano…La Caritas o le mense sono piene di gente in difficoltà, e a volte un padre di famiglia può sentirti umiliato ad avere determinati aiuti.

Perché non fate un articolo parlando della App “Too Good to Go”, in modo da cercare di veicolare i commercianti li su, dando la possibilità anche a chi non può più di fare la spesa…

Questa App consente ai negozianti a fine giornata di prendere la roba che dovrebbero gettare via (nel caso dei forni i cornetti della mattina, il pane della giornata ecc) metterla in vendita in box con un valore simbolico (2 o 3 euro). In questo modo il cibo non si butta, i negozianti hanno modo di recuperare un pochino sul cibo che avrebbe buttato e chi magari ha più difficoltà può comprare il cibo a prezzi ridotti.

Sarebbe un modo per aiutare la comunità in maniera silenziosa senza far rimettere a nessuno qualcosa.