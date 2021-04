“Per non dimenticare il maresciallo dei Carabinieri Di Gennaro”, il cordoglio dell’europarlamentare Casanova

“Il 13 aprile di due anni fa veniva colpito a morte Vincenzo Carlo Di Gennaro, maresciallo maggiore dei Carabinieri. Accadeva a Cagnano Varano (Foggia), mentre era impegnato in un ordinario servizio di controllo: un uomo con precedenti penali estrasse una pistola e lo colpì a morte. Questo breve ma puntuale ricordo è dedicato a lui, affinché non ci si dimentichi mai del sacrificio suo e dei tanti nostri uomini in divisa che quotidianamente lavorano per la sicurezza nostra e dei nostri figli.

A loro va il mio più sentito grazie. A Vincenzo, ovunque sia, e alla sua famiglia il mio più commosso abbraccio.

A tutti voi l’esortazione a non dimenticare. MAI”.

Massimo Casanova – Europarlamentare