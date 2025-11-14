Per il San Giovanni Rotondo un augurio ‘Real’
Per il San Giovanni Rotondo un augurio ‘Real’
Un augurio “Real”.
La nostra squadra riceve degli auguri “Real”.
A formularli è direttamente il Real Madrid C.F., uno dei club più titolati al mondo, attraverso una missiva inviata a Francesco De Marco, direttore generale del nostro club.
Nelle scorse settimane il nostro dirigente ha contattato la dirigenza dei “Blancos” chiedendo un messaggio di saluto da indirizzare ai ragazzi che compongono la nostra squadra.
Un auspicio per il difficile campionato che hanno iniziato ad affrontare, nonché una sorta di gemellaggio morale tra i due sodalizi, in nome di una vicinanza espressa dai medesimi valori — sportivi e sociali — dei due club, accomunati, seppur nella loro enorme diversità, dalla parola “Real” nella denominazione sociale.
La società del presidente Florentino Pérez, accogliendo la nostra istanza, ha inteso salutare il Real San Giovanni dedicando al club le seguenti parole:
“We wish you our best for the new season. Once again, we would like to thank you for your passion and commitment.”
L’A.S.D. Real San Giovanni intende ringraziare il presidente Pérez e tutto il club Real Madrid C.F. per la sensibilità e la disponibilità dimostrata.
Nell’occasione, ricambiamo l’auspicio per una stagione ricca di successi.