Penultimo appuntamento per questa prima edizione di Libri in Scena: il 27 marzo ospite del Palco in una Stanza il prof. Trifone Gargano che presenta “I come Italiano”

Scorrazza per tutta Italia e a Manfredonia, dove è praticamente di casa, è già venuto a deliziare il pubblico sipontino con le sue performances che innamorano alla lettura e aprono squarci su autori noti e notissimi della letteratura italiana, da Dante a Calvino, da Manzoni a Pasolini, dei quali studia e traccia aspetti che nemmeno te l’aspetti.

Parliamo di Trifone Gargano che il 27 marzo p.v. sarà per la prima volta al Palco in una Stanza, ospite della rassegna letteraria “Libri in Scena” curata dalla giornalista Anna Maria Vitulano e dalla direttrice artistica e cantante lirica Francesca Rinaldi.

Professore presso l’Università degli Studi di Bari, con l’insegnamento «Lo Sport nella Letteratura»,

insegna Linguistica italiana presso il corso di laurea magistrale in Scienze della Mediazione Linguistica a Foggia; ha insegnato Didattica della lingua italiana per l’Università di Foggia e Storia della lingua italiana presso l’Università di Stettino (Polonia).

Docente di lettere al Liceo don Milani di Acquaviva delle Fonti, è autore di numerose pubblicazioni e collabora con l’Enciclopedia Treccani e con diversi blog letterari.

E’ commentatore televisivo e radiofonico e realizza lezioni-spettacolo sui Classici della Letteratura italiana.

Il libro che porterà in scena al Palco è un’opera scritta a quattro mani, le sue e quelle di Tommi Guerrieri (che però, purtoppo, non sarà presente): laureata in lettere moderne all’Università degli Studi Roma Tre, Guerrieri è una giornalista professionista che ha collaborato con varie testate occupandosi di cronaca nera, politica e dell’evoluzione del costume della società. È autrice del libro Mr truffa conquista l’America (Roma 2009) e attualmente è docente a contratto presso il DEMeT (Dipartimento Economia e Management e Territorio) – Università di Foggia dove insegna Semiotica dei linguaggi digitali.

L’appuntamento è per le ore 19.00 di giovedì 27 marzo 2025,

Villaggio Artigiani D-32 Via Arte del Ferro 13/B.

Come di consueto l’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione del posto telefonando al

347 5416337