Penultima giornata de Il Libro Possibile a Vieste

Penultima giornata di incontri a Vieste per la XXIII edizione del festival Il Libro Possibile, che vedrà ospite in piazza Marina Piccola anche la vincitrice del Premio Strega 2024, Donatella Di Pietrantonio. Tema della manifestazione è ‘Where is the love?’/‘Dov’è l’amore?’, hit musicale del 2003 firmata dalla band americana Black Eyed Peas, manifesto pop contro violenze, razzismo e diseguaglianze. Il brano chiedeva dove fosse finito l’amore in una società dominata da guerre e ingiustizie.

A Vieste è attesa la seconda lectio magistralis di Umberto Galimberti, dopo quella di Polignano a Mare. Intellettuale di riferimento della filosofia e della psicanalisi in Italia, il professore della Ca’ Foscari di Venezia, alle ore 19.45, propone ‘Le cose dell’Amore: Eros e follia’. Galimberti esplora il significato del ‘ti amo’, e affronta i temi del desiderio,

idealizzazione, dipendenza e follia legati all’amore. La lectio di Galimberti promette di offrire una riflessione profonda e provocatoria sull’amore e i suoi paradossi. ‘Tutti quelli che hanno fatto esperienza dell’amore, – scrive il professore – sanno che esso si nutre di novità, mistero e pericolo ed ha come nemici il tempo, la quotidianità e la familiarità’. Alle

ore 21.30 Umberto Galimberti è protagonista di una intervista a tutto tondo curata dalla

giornalista di Skytg24 Stefania Pinna.

Nell’ottica di valorizzare le realtà virtuose del territorio pugliese, #iLP24 quest’anno dedica una pagina speciale al servizio pubblico sanitario pugliese che si è distinto al Policlinico

Riuniti’ di Foggia, con l’istituzione di un percorso diagnostico-terapeutico per la disforia di genere. Si tratta di un servizio all’avanguardia a livello nazionale, che segna un importante traguardo di civiltà e inclusività. Se ne parla a Vieste alle ore 20.30 con Vladimir Luxuria, attivista, scrittrice e conduttrice TV di origine foggiana, nota per il suo

impegno nei diritti della comunità LGBTQIA+ e per essere stata la prima persona

transgender eletta al Parlamento italiano; Antonello Bellomo, Direttore dell’unità operativa di Psichiatria dell’università di Foggia; Carlo Bettocchi, Direttore responsabile della struttura di Andrologia e Chirurgia ricostruttiva dei genitali esterni, e Giuseppe Pasqualone, Direttore generale del Policlinico di Foggia. Il percorso non si limita solo all’intervento chirurgico, ma include anche il supporto e il trattamento per coloro che scelgono di non sottoporsi alla riassegnazione di sesso. Presenta Enzo Magistà direttore TGNorba.

Grazie a una collaudata e lunga collaborazione con la Fondazione Bellonci di Roma, anche quest’anno il Libro Possibile vede la partecipazione del vincitore del Premio Strega, a pochi giorni dalla sua incoronazione, quest’anno avvenuta il 4 luglio. Alle ore 21.50, è attesa dunque al Libro Possibile a Vieste Donatella Di Pietrantonio, vincitrice della 78esima edizione del Premio Strega 2024, con il romanzo ‘L’età fragile’ (Einaudi). L’autrice, che a giugno con lo stesso romanzo si era già aggiudicata lo Strega Giovani 2024, ha convinto e ‘stregato’ i giurati con un libro che ha per protagonista una donna che

prova a ricostruire il rapporto con la figlia ventenne durante il lockdown per il coronavirus. A fare gli onori di casa sul palco del #iLP24 ci sarà il Direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. A fare gli onori di casa sul palco del #iLP24 ci sarà il Direttore della Fondazione, Stefano Petrocchi. Modera Stefania Pinna giornalista di Skytg24.

Da quattro edizioni, con un ponte ideale che unisce Polignano a Mare a Vieste, il Libro Possibile ospita le voci più autorevoli della lotta al crimine per promuovere una cultura della legalità, principale leva di contrasto alle logiche mafiose. Tra le figure di spicco, alle ore 22.30 interviene un giornalista da sempre impegnato in prima linea contro la criminalità e per questo costretto a vivere sotto scorta come Lirio Abbate. Proprio a luglio, durante i giorni del Libro Possibile esce nelle librerie con il suo ultimo saggio ‘Demoni. Droga, affari e sangue. La mappa del potere nella capitale’ (Rizzoli). Tra vecchie e nuove conoscenze della storia criminale romana, Lirio Abbate, con la tenacia del cronista vecchia maniera e la vivacità del grande narratore, isola il fermo-immagine di una guerra in corso nelle strade della Capitale. Restituisce un nome e un volto ai protagonisti di questo scontro, ai demoni che infestano Roma. L’autore interviene in dialogo con il Prefetto Vittorio Rizzi, dal 2019 Vice Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale della Polizia Criminale e autore di ‘Investigare 5.0 – Criminologia e criminalistica’ (Edizioni Piccin) e con il prezioso intervento di Viviana Matrangola Assessora alla Cultura, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale della Regione Puglia, figlia della prima donna vittima di mafia pugliese, Renata Fonte, uccisa da due sicari la notte del 31 marzo 1984, mentre rientrava a casa dopo una riunione del consiglio comunale. La donna sosteneva politiche di contrasto alla lottizzazione della costa e contro la speculazione edilizia.

Alle ore 23 un gradito ritorno al Libro Possibile con l’intervento di Oscar Farinetti, noto per aver fondato Eataly e per il suo impegno nel promuovere un approccio sostenibile all’imprenditoria, alla domanda ‘Where is the love?’ risponde con ’10 mosse per affrontare il futuro’, la sua ultima sua pubblicazione per Solferino. Con le note del- l’esperienza e della passione, del talento e dell’ironia, l’autore costruisce una potente variazione sul tema delle ‘ricette per il successo’.

Anche per la terza serata a Vieste sarà attivo il servizio di traduzione automatica in tempo reale (AI-generated real-time translation). Gli utenti possono scegliere di seguire la traduzione nella lingua prescelta leggendola sullo screen del cellulare o ascoltando la versione audio. Basterà inquadrare il QR code che si troverà sul sito e sulle brochure per seguire il link che apparirà.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti consultare il sito www.libropossibile.com o l’app del Libro Possibile, disponibile per IOS e Android, con notifiche e aggiornamenti in tempo reale sul programma.

Il Libro Possibile è sostenuto dalla Regione Puglia, dal Comune di Vieste e dal Comune di Polignano a Mare.

Direttrice artistica il Libro Possibile: Rosella Santoro

Presidente il Libro Possibile: Gianluca Loliva