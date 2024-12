“Pelle d’asino” al Dalla di Manfredonia per festeggiare insieme l’Immacolata

La festività dell’Immacolata, data simbolo per l’inizio delle festività natalizie, a Manfredonia si festeggia a teatro. Un nuovo appuntamento con “EreTICA” e con la scena dedicata ai più piccoli di “con gli occhi aperti” è in programma domenica 8 dicembre 2024 alle ore 18.00 al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia. In scena ci sarà “Pelle d’asino”, uno spettacolo della compagnia toscana Catalyst – in collaborazione con Kaos Balletto di Firenze – per la regia di Riccardo Rombi.

Il mondo delle fiabe in questo spettacolo diventa lo spunto di un linguaggio universale che unisce testo, danza contemporanea e musica elettronica dal vivo a cura di Giovanni Magaglio. Una partitura sonora per voce, suono e movimento per un racconto che indaga le radici delle relazioni familiari più ancestrali, i sentimenti che li governano e si apre così a diversi piani di lettura: dal fondamento della fiaba nelle intense sfaccettature di cui Giorgia Calandrini colora i personaggi alla danza di Letizia Filippucci.

La storia di “Pelle d’asino” racconta di una regina che, morendo, si fa promettere dal re che egli non si risposerà se non con una donna più bella di lei. Ma l’unica persona in grado di rivaleggiare con lei quanto a bellezza è solo la sua stessa figlia. Per sfuggire a questa unione incestuosa la fanciulla, su consiglio della fata madrina, chiede al padre come dote degli abiti irrealizzabili (uno color del cielo, uno color della luna, uno color del sole), ma il re riesce sempre a procurarglieli. Allora la principessa chiede al padre la pelle dell’asino magico la cui lettiera, anziché essere coperta di sterco, è coperta ogni giorno di nuove monete d’oro, sicura che egli non acconsentirà mai. Invece la pelle dell’asino magico le viene recapitata senza indugio. La principessa fugge dal castello, rivestita solo della pelle d’asino, mentre un baule con i suoi tre vestiti la segue viaggiando sottoterra, grazie a un incantesimo della fata madrina.

“Pelle d’asino” è una produzione della Compagnia Catalyst in collaborazione con Kaos Balletto di Firenze. Testo e regia di Riccardo Rombi. Coreografia di Roberto Sartori. Con Giorgia Calandrini. Danzatrice: Letizia Filippucci. Suoni e live electronics: Giovanni Magaglio. Costumi: Manuela del Panta. Organizzazione: Emilia Paternostro.

Il biglietto è al costo di 7 euro (platea primo settore), 6 euro (platea secondo settore), 5 euro (galleria). I biglietti possono essere acquistati anche su Vivaticket.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244842 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.