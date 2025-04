[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pd Manfredonia: “Fuori luogo l’attacco nei confronti di Padre Franco Moscone”

La questione israelo-palestinese, a seguito della rottura della tregua a Gaza, si è trasformata in un teatro di tragedia, nel quale spicca il silenzioso immobilismo dell’Unione Europea, incapace di condannare il governo di Netanyahu se non attraverso dichiarazioni formali e prive di incisività.



I bombardamenti indiscriminati e le minacce di deportazione avanzate da esponenti dei governi israeliano e americano acuiscono ulteriormente la gravità della situazione.

Il Partito Democratico ha prontamente condannato le atrocità compiute da Hamas contro i civili israeliani, incluse le violenze sessuali, i rapimenti, le mutilazioni e le uccisioni. Tuttavia, non si possono chiudere gli occhi di fronte al terribile dolore che si solleva da Gaza, dove migliaia di civili innocenti, tra cui bambini e operatori sanitari, sono prigionieri di una tragedia che sembra non avere fine. Punire un intero popolo per i crimini di una minoranza costituisce una violazione palese delle leggi internazionali, un atto che deve essere fermato con ogni mezzo nelle sedi competenti.



In questo contesto, riteniamo del tutto fuori luogo l’attacco nei confronti di Padre Franco Moscone da parte dell’ambasciata israeliana presso il Vaticano. Colpire un uomo di pace, il cui unico intento è sollecitare la propria comunità a condannare ogni forma di violenza indiscriminata in un momento di tensione internazionale, appare un gesto inopportuno e controproducente. Le manifestazioni pacifiche che si sono svolte in Puglia e anche a Manfredonia, sono testimonianza di una crescente consapevolezza tra i cittadini della tragedia che sta colpendo la “Terra Santa”.



Migliaia di persone hanno manifestato con compostezza e dignità, non contro il popolo di Israele, ma per avanzare soluzioni e sollecitare la coscienza di chi ha il potere di fermare quella che appare sempre più come una tragedia senza fine.