PD Manfredonia: “Approvazione rendiconto di gestione tappa fondamentale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’approvazione del rendiconto di gestione rappresenta una tappa fondamentale per questa Amministrazione.



Il documento approvato durante l’ultima seduta del Consiglio comunale ci consente di guardare al futuro con maggiore fiducia e rinnovata positività. Dopo quasi un anno di attività amministrativa, il quadro della situazione ereditata dall’amministrazione La Marca al momento del suo insediamento inizia a delinearsi con maggiore precisione.



I numeri, come spesso accade, parlano con chiarezza. E noi abbiamo il dovere di interpretarli con responsabilità.



Un segnale incoraggiante è arrivato dall’Assessora Cecilia Simone – alla quale va il nostro ringraziamento per la dedizione e la serietà con cui esercita il suo ruolo – che ha illustrato l’avanzo di bilancio. Si tratta di un risultato importante, che però non deve indurre a sottovalutare le difficoltà ancora presenti.



Questo avanzo, infatti, ci restituisce anche l’immagine di una città che, in alcuni ambiti, ha bisogno di un forte rilancio: il verde pubblico, rimasto abbandonato per anni, necessita di maggior cura, le infrastrutture urbane richiedono interventi costanti, e alcune aree dell’Amministrazione hanno subito una fisiologica perdita di efficienza legata alla carenza di personale. La pianificazione di investimenti strategici, il sostegno alle attività produttive e la tutela ambientale non sono stati adeguatamente affrontati, a causa della mancata destinazione delle risorse necessarie.



Oltre i numeri, resta la vita quotidiana dei cittadini, che in questi anni hanno affrontato difficoltà tangibili.



Non ci sfuggono le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, che invitano a un rafforzamento dei controlli e a un riassetto più puntuale di alcuni settori dell’Ente.



Ora, per questa Amministrazione, si apre una fase decisiva: quelle risorse disponibili devono essere utilizzate con attenzione e lungimiranza, seguendo un criterio di priorità e utilità reale, evitando di cedere alla tentazione degli interventi spot.

Dobbiamo ripartire subito, sollecitando ogni settore a rispondere in modo efficace alle esigenze della città, in coerenza con le linee programmatiche che ci siamo dati. Sarà fondamentale continuare a promuovere trasparenza e responsabilità, come ha già dimostrato il sindaco La Marca, anche attraverso l’applicazione del principio della rotazione dei dirigenti.

Il Partito Democratico continuerà a lavorare per Manfredonia con serietà, spirito costruttivo e senso di responsabilità, consapevole degli errori commessi in passato e determinato a non ripeterli. Ogni azione sarà orientata al bene comune, con l’impegno costante a trarre insegnamento dall’esperienza per costruire un futuro più solido, trasparente e inclusivo per tutta la comunità.

Partito Democratico di Manfredonia