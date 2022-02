Paura sulla SS16: Scende dall’auto e accoltella un autotrasportatore che stava manifestando

E’ successo questa mattina durante la manifestazione per il caro petrolio. Un autotrasportatore che stava manifestando è stato ferito, in modo non grave, al fianco con un coltello da un automobilista.

E’ accaduto sulla SS16, nei pressi di Torremaggiore. Secondo quanto riferito da alcuni autotrasportatori che stavano protestando questa mattina l’accoltellatore era a bordo della sua automobile quando alla vista dei mezzi in colonna e delle persone che stavano sul ciglio della strada non ha rallentato, ma avrebbe anche fatto marcia indietro rischiando di travolgere qualcuno. Poi è sceso dall’automobile e ha ferito con un coltello uno dei manifestanti.

La vittima è stata medicata al pronto soccorso: le sue condizioni non sono gravi. L’accoltellatore, un 50enne, è stato fermato dagli agenti di polizia.