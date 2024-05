Paura per Roberta Di Padua: l’ex dama di Uomini e Donne vittima di un brutto incidente

I protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne continuando a far parlare di loro. Tra questi c’è Roberta Di Padua, che è uscita dal programma insieme a Alessandro Vicinanza. I due stanno vivendo la loro storia d’amore tra alti e bassi. Tuttavia, nel corso delle ultime ore alcune storie postate su Instagram dall’ex dama di Uomini e Donne hanno fatto molto preoccupare i fan. La donna infatti ha rivelato di essere rimasta vittima di un incidente in macchina. Roberta Di Padua comparendo con un vistoso collare ortopedico ha dichiarato le seguenti parole: “So che vi siete preoccupati e vi ringrazio. Questo è il motivo per il quale non mi sono fatta viva per un po’. C’è stato un tamponamento importante e dovrò portare il collare per dieci giorni ma c’è di peggio nella vita. Sto bene e sono al lavoro”.

Roberta Di Padua di Uomini e Donne dovrà indossare un collare ortopedico per dieci giorni

