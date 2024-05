Paura per Angelina Mango: arrestato il suo stalker di 49anni

Attimi di paura per Angelina Mango e sua madre Laura Valente. Uno stalker di 49anni già posto agli arresti domiciliari lo scorso febbraio ha continuato ad inviare alle due donne raccomandate al loro indirizzo di casa e messaggi su WhatsApp. Lunedì 20 maggio i carabinieri della stazione di Mesola in provincia di Ferrara si sono recati presso la casa dello stalker per accompagnarlo nel reparto di psichiatria dell’Arcispedale di Cona dove verrà costantemente piantonato dalla polizia penitenziaria. Tra le prescrizioni imposte dal giudice: il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo tra lo stalker e le vittime Angelina Mango e sua madre che vivono in provincia di Milano.

Lo stalker di Angelina Mango arrestato e sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio

Le indagini erano scattate su denuncia da parte di Angelina Mango e sua madre. A questo punto, i gip del capoluogo lombardo visto le prove recuperate ha deciso di sottoporre lo stalker ad un trattamento sanitario obbligatorio in attesa di una peripezia per l’infermità mentale. L’uomo di 49 anni è finito agli arresti lunedì 20 maggio dopo una denuncia da parte dalle due vittime. Momenti di paura quindi per l’ultima vincitrice di Sanremo 2024 e sua madre che hanno vissuto una situazione che poteva avere serie conseguenze. Una situazione tenuta nascosta da parte della cantante che è stata di recente ospite della finale di Amici 23.