Pasquale Pazienza resta alla guida del Parco Nazionale del Gargano

Pasquale Pazienza resta a capo del Parco Nazionale del Gargano, non più come Presidente, ma nelle vesti di Commissario, fino al 31 dicembre 2024 o fino alla nomina di un nuovo presidente.

La decisione è stata presa dal Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che ha scelto Pazienza per traghettare l’ente in assenza di un Consiglio direttivo e di un Direttore Generale.

Il mandato di Pasquale Pazienza come Presidente del Parco Nazionale del Gargano era scaduto il 21 settembre 2024, dopo cinque anni e una proroga di 45 giorni. In attesa delle nuove elezioni, il Ministro ha optato per la sua nomina a Commissario.

Nelle prossime settimane il Ministero dovrà indicare la terna, mentre il Governatore della Regione Puglia avrà trenta giorni per valutarla. Successivamente ci sarà un passaggio nelle commissioni Ambiente di Camera e Senato.