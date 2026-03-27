Fede e religione
Pasqua, tutte le celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo
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Pasqua, tutte le celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo
DOMENICA DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE
29 marzo
- Ore 10.15 Benedizione delle Palme e Santa Messa, Cattedrale di Manfredonia
- Ore 18.00 Benedizione delle Palme e Santa Messa, Concattedrale di Vieste
MERCOLEDÌ SANTO
1 aprile
- Ore 17.00 Santa Messa Crismale, Cattedrale di Manfredonia
GIOVEDÌ SANTO
2 aprile
- Ore 9.00 Ufficio delle Letture e Lodi, Cattedrale di Manfredonia
- Ore 18.30 Santa Messa in Coena Domini, Cattedrale di Manfredonia
VENERDÌ SANTO
3 aprile
- Ore 9.00 Ufficio delle Letture e Lodi, Cattedrale di Manfredonia
- Ore 17.00 Celebrazione della Passione di Nostro Signore, Cattedrale di Manfredonia
- Ore 20.00 Via Crucis Cittadina presso la Parrocchia Santissimo Redentore
SABATO SANTO
4 aprile
- Ore 9.00 Ufficio delle Letture e Lodi, Cattedrale di Manfredonia
- Ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale, Cattedrale di Manfredonia
DOMENICA DI PASQUA
5 aprile
- Ore 11.00 Solenne Pontificale, Cattedrale di Manfredonia
- Ore 18.00 Santa Messa, Santuario Santa Maria delle Grazie in San Giovanni Rotondo