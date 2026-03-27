Fede e religione

Pasqua, tutte le celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo

Redazione27 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pasqua, tutte le celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo

DOMENICA DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE
29 marzo

  • Ore 10.15 Benedizione delle Palme e Santa Messa, Cattedrale di Manfredonia
  • Ore 18.00 Benedizione delle Palme e Santa Messa, Concattedrale di Vieste

MERCOLEDÌ SANTO
1 aprile

  • Ore 17.00 Santa Messa Crismale, Cattedrale di Manfredonia

GIOVEDÌ SANTO
2 aprile

  • Ore 9.00 Ufficio delle Letture e Lodi, Cattedrale di Manfredonia
  • Ore 18.30 Santa Messa in Coena Domini, Cattedrale di Manfredonia

VENERDÌ SANTO
3 aprile

  • Ore 9.00 Ufficio delle Letture e Lodi, Cattedrale di Manfredonia
  • Ore 17.00 Celebrazione della Passione di Nostro Signore, Cattedrale di Manfredonia
  • Ore 20.00 Via Crucis Cittadina presso la Parrocchia Santissimo Redentore

SABATO SANTO
4 aprile

  • Ore 9.00 Ufficio delle Letture e Lodi, Cattedrale di Manfredonia
  • Ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale, Cattedrale di Manfredonia

DOMENICA DI PASQUA
5 aprile

  • Ore 11.00 Solenne Pontificale, Cattedrale di Manfredonia
  • Ore 18.00 Santa Messa, Santuario Santa Maria delle Grazie in San Giovanni Rotondo
Redazione27 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]