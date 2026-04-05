Pasqua 2026: a che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi?

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La mattina di Pasqua rappresenta uno dei momenti più solenni per la Chiesa cattolica e culmina, come da tradizione, con la Benedizione Urbi et Orbi. Anche nel 2026 l’appuntamento da Piazza San Pietro richiama l’attenzione di milioni di fedeli in tutto il mondo, pronti a seguire il messaggio del Pontefice. Ma qual è l’orario esatto della celebrazione con Papa Leone XIV?

L’orario ufficiale della Benedizione Urbi et Orbi 2026

La Benedizione Urbi et Orbi di Pasqua 2026 si terrà domenica 5 aprile alle ore 12:00, come da tradizione consolidata del Vaticano. Il rito sarà impartito da Papa Leone XIV dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro, al termine della Santa Messa pasquale celebrata nella stessa mattinata.

La celebrazione eucaristica, infatti, è prevista in Piazza San Pietro a partire dalle ore 10:15 e rappresenta il cuore liturgico della giornata. Al termine della Messa, il Pontefice si affaccia per pronunciare il messaggio pasquale e impartire la benedizione “alla città e al mondo”, momento che segna simbolicamente il culmine delle celebrazioni della Pasqua cristiana.

Un rito che parla al mondo intero

L’Urbi et Orbi non è una semplice benedizione, ma uno degli atti più solenni del pontificato. Il suo significato travalica la dimensione strettamente liturgica, configurandosi come un messaggio universale che il Papa rivolge non solo ai fedeli presenti in Piazza San Pietro, ma a tutta la comunità internazionale.

Nel corso degli anni, il messaggio pasquale è diventato anche uno spazio di riflessione sui grandi temi del nostro tempo, dalla pace tra i popoli alle crisi umanitarie, fino alle sfide sociali e culturali che attraversano il mondo contemporaneo. In questo senso, la Benedizione Urbi et Orbi si conferma come un momento di forte rilevanza simbolica e comunicativa, capace di unire dimensione religiosa e attenzione all’attualità globale.

Il primo ciclo pasquale di Papa Leone XIV

L’edizione del 2026 assume un valore particolare perché rientra tra le prime grandi celebrazioni pasquali presiedute da Papa Leone XIV. Dopo l’inizio del suo pontificato, questo appuntamento rappresenta uno dei momenti più osservati a livello internazionale, sia per il significato liturgico sia per il contenuto del messaggio che il Pontefice sceglierà di condividere.

L’Urbi et Orbi di Pasqua resta, infatti, uno dei pochi eventi in grado di concentrare simultaneamente l’attenzione mediatica globale su un unico discorso, trasformando una celebrazione religiosa in un punto di riferimento anche per il dibattito pubblico.

Una celebrazione seguita in tutto il mondo

Come avviene ogni anno, la Benedizione sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai1. Questo consente a milioni di persone di partecipare anche a distanza, rafforzando il carattere universale del rito.

Piazza San Pietro, nel frattempo, tornerà a riempirsi di fedeli e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo, in un’atmosfera che unisce solennità liturgica e forte partecipazione popolare. La Pasqua 2026 si conferma così uno degli appuntamenti più significativi dell’anno, con la Benedizione Urbi et Orbi come momento culminante di una giornata centrale per la tradizione cristiana.