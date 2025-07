[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Partito Democratico Manfredonia: “Ospedale, grave la presa di posizione di Con”

Il Partito Democratico di Manfredonia ha sempre interpretato il proprio ruolo di primo partito cittadino con senso di responsabilità, serietà e attenzione costante al bene collettivo.

Una responsabilità che non si è limitata alla salvaguardia della stabilità politica, ma si è tradotta in un impegno quotidiano, concreto e coerente per affrontare le reali esigenze della nostra comunità. I nostri rappresentanti, a tutti i livelli istituzionali, hanno portato avanti le istanze del territorio con dedizione e hanno lavorato con competenza, con particolare attenzione ai servizi fondamentali come la sanità pubblica, proponendo soluzioni concrete ai problemi e costruendo percorsi amministrativi seri, anche nei momenti più complessi.

È dunque inaccettabile che, con l’avvicinarsi delle elezioni regionali, qualcuno, piuttosto che contribuire seriamente al dibattito pubblico, scelga ancora una volta di giocare sulla pelle e sulla buona fede dei cittadini più bisognosi, sollevando polemiche prive di fondamento e agitando strumentalmente questioni delicate come quelle legate all’ospedale “San Camillo De Lellis”, senza offrire uno straccio di proposta, né assumersi alcuna responsabilità concreta.

Questo modo di agire, purtroppo, è noto: alimentare il malcontento, esasperare i problemi, dare colpe generiche, il tutto con l’unico obiettivo di raccattare qualche voto. È un metodo cinico e pericoloso, che sfrutta il disagio reale di chi soffre e ha bisogno, senza preoccuparsi minimamente di trovare soluzioni o sostenere percorsi già avviati.

Ancora più grave è che queste prese di posizione arrivino da “Con”, una lista da sempre riconducibile al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – che, lo ricordiamo, è il massimo esponente di quella forza politica, oltre che Autorità sanitaria Regionale. È evidente che lo scopo di queste uscite pubbliche non è tutelare i cittadini di Manfredonia, ma risponde piuttosto a un cinico calcolo elettorale. Una logica che nulla ha a che fare con il bene comune e che offende l’intelligenza e i bisogni della nostra comunità.

Con quale coerenza oggi si attaccano istituzioni e percorsi condivisi, mentre si è parte integrante del sistema che si critica?

È certamente legittimo avere opinioni diverse, ma non è accettabile che, in un momento tanto delicato per Manfredonia – con un’Amministrazione impegnata nel difficile compito di risanare la città e restituire alla politica la sua funzione di governo – qualcuno si senta legittimato a mettere a rischio ciò che si sta costruendo, così danneggiando tutta la città, e utilizzi la propria posizione istituzionale per finalità esclusivamente elettorali. E ancor più è inaccettabile che ciò sia fatto in nome di interessi esterni, che nulla hanno a che fare con la nostra comunità.

Dispiace dover constatare che, persino all’interno della maggioranza di Palazzo San Domenico, si continui a prestare il fianco a un assurdo fuoco amico, innescato da manovre politiche già viste e riviste, che speravamo appartenessero a una stagione superata. Ancora più grave è che a promuoverle sia chi, sotto le vesti di giornalista, è in realtà uno degli ideatori di queste dinamiche logore e divisive.

La responsabilità resta per il Partito Democratico una bussola irrinunciabile. Non smetteremo mai di lavorare per il bene della comunità, specie dei cittadini più deboli, ma non permetteremo più che qualcuno trasformi il disagio della gente in uno strumento di propaganda personale o elettorale. La nostra pazienza ha un limite, e quel limite è il rispetto che dobbiamo a Manfredonia e ai suoi cittadini.

Rivolgiamo quindi un appello chiaro a tutte le forze politiche, anche a quelle con cui condividiamo un percorso amministrativo: è il momento della responsabilità.

Serve uno scatto collettivo di maturità, che metta da parte tattiche di corto respiro e privilegi la collaborazione istituzionale. In gioco non c’è il destino di singoli candidati, ma il presente e il futuro della nostra città. Manfredonia merita serietà, coerenza e rispetto. E il Partito Democratico sarà sempre in prima linea per garantirli.

Partito Democratico Manfredonia