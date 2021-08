Partipilo torna al Manfredonia

Conferma importante per il centrocampo del Manfredonia Calcio 1932: Damiano Partipilo guiderà la mediana dei biancocelesti anche nella stagione 2021-2022.

Esperienza, geometrie, carisma e grinta: dopo una stagione da protagonista nella squadra che ha raggiunto i play-off, Partipilo veste di nuovo la maglia del Manfredonia Calcio.

Classe 1987, barese di nascita, vanta una lunga esperienza: Campobasso, Agnonese, Casoli in serie D, Aversa Normanna in C2, Metaponto, Marcianise, Cassino in D; nuovamente Cassino in Eccellenza, poi Pomezia, Molfetta, Sora, San Severo e la stagione a Manfredonia.

Queste le parole di Damiano: “Sono felicissimo di trascorrere un’altra stagione a Manfredonia. L’annata scorsa è stata molto positiva e ho trovato una squadra ed un ambiente dove esprimermi al meglio. Sono pronto a dare il mio contributo per fare un campionato all’altezza delle aspettative e per raggiungere gli obiettivi della società. Forza Manfredonia”