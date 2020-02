Parte la differenziata in altre aree di Manfredonia

Si comunica che dal giorno 24 febbraio 2020 (lunedì) A.S.E. S.p.A. avvierà il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” – che coinvolgerà tutti i residenti delle c.d. case sparse “zona impianti sportivi Salvemini”.

I cittadini / utenti interessati, sono invitati a recarsi presso il Centro Comunale di Raccolta, sito in via Tratturo del Carmine n. 14 – muniti di documento d’identità codice fiscale e/o partita I.V.A., per le utenze commerciali, oltre che di ricevuta di pagamento della T.A.R.I. 2019 – per ritirare il Kit completo di contenitori e mastelli, per la differenziazione dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni chiamare il Numero Verde 800 724590 raggiungibile da rete fissa, in alternativa 0884/532965 raggiungibile da rete mobile – attivi dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

L’Amministratore Unico di ASE S.p.A.

Geom. Francesco Barbone